Kreativkurse in Andelfingen

Die katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau bietet in Kooperation mit der Kreativ-Oase Andelfingen verschiedene Kurse an. Die folgenden drei Veranstaltungen finden in der Kreativ-Oase in Andelfingen statt: „Malerei und Schrift“ am 11. Oktober, 18 bis 21 Uhr, Kurskosten 25 Euro und Material je nach Verbrauch. „Steine der Achtsamkeit“ am 14. Oktober, ab 10 Uhr, Kurskosten 30 Euro und Material je nach Verbrauch, „Intuitives Malen“ am 25. Oktober, ab 18 Uhr, Kurskosten 30 Euro und Material je nach Verbrauch. Weitere Informationen und Anmeldung per Mail an info@keb-bc-slg-de oder über die Internetseite www.keb-bc-slg.de.