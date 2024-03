Blasmusikabend mit der Blaskapelle Peng in Andelfingen

Der Musikverein Wilflingen veranstaltet am 27. April, 18 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Andelfingen einen Blasmusikabend mit der Blaskapelle Peng. Das Warm-up übernimmt der MV Wilflingen/Rottweil. Der Blasmusikabend unter dem Motto „Frühlingspower - die Blasmusikparty mit Schuss“ bietet für alle Altersgruppen ein abwechslungsreiches Programm, heißt es in der Ankündigung. Eintrittskarten gibt es an folgenden Verkaufstellen: Gasthof zum Löwen in Wilflingen, Volksbank in Langenenslingen, hima Moden in Ertingen, per Whatsapp oder telefonisch unter 0173/8928694. Eine Karte im Vorverkauf kostet zehn Euro.