Amateurtheater Ochsenhausen stellt Weichen für die Zukunft

Bei der diesjährigen Generalversammlung am 21.2.24 im Hotel Mohren wurden wichtige Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt. Der Interimsvorstand Oliver Falk begrüßte die Mitglieder und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Danach ließ er die letztjährigen Vereinsaktivitäten Revue passieren, unter Anderem die erfolgreiche Aufführung des Kammertheaters „ Es war die Lerche „. Anschließend erhoben sich die Mitglieder zur Totenehrung. Doris Schick-Deiniger, Kassenwart, stellte einen positiven Bericht der Kasse vor, die durch Viktor Laube, ohne Beanstandung, geprüft wurde. Damit konnte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft durch den früheren Vorstand Boris Kappler erfolgen.

Mit dem Ausblick auf die Saison 2024 wurde die Versammlung fortgesetzt. Die Teilnahme am Öchslefest im Juni und ein Kammertheater im Herbst unter der bewährten Regie von Jahn Sandel sind gesetzt. Auch ist dieses Jahr eine zweitägiger Ausflug an den Rheinfall und ins Hegau geplant. Anschließend wurden Wahlen durchgeführt. Die bisherigen Interims-Vorstände Oliver Falk und Manfred Licht stellten sich dabei für eine volle Wahlperiode (3 Jahre) zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt. Auch die Wahl von Viktor Laube zum Kassenprüfer war einstimmig. Der Wahlleiter Christian Rueß bedankte sich für die Bereitschaft und beglückwünschte die Gewählten. In Anschluss stellte Bertram Mayer eine Neufassung der Satzung vor. Sie wurde notwendig , da viele gemeldete Änderungen in der bisherigen Satzung nie beim Amtsgerichts angekommen bzw. nicht eingepflegt wurden. Auch mussten Vertretungsregelungen innerhalb der Vorstandschaft mit aufgenommen und weitere Unschärfen beseitigt werden. Mit der notwendigen 2/3 Mehrheit wurde die Satzung angenommen.

Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurde aus der Runde angeregt , sich über Aufwandsentschädigungen der Vorstandschaft und das im Jahr 2026 anstehenden 50-jährigen Jubiläum des Vereins Gedanken zu machen. Auch sollte versucht werden, auf der Homepage wichtige Themen für Mitglieder in einem gesicherten Bereich bereit zu stellen. Der neue Vorstand, Oliver Falk, bedankte sich für die Anregungen und beendete die Versammlung.