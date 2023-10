Am 18. Februar 1900 in Eberhardzell gegründet

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte kümmert sich um das künstlerische und kulturelle Erbe der Gemeinde Eberhardzell. Bereits am 18. Februar 1900 wurde in Eberhardzell ein Freier Handwerker-Verein gegründet. Laut Protokollbuch wurde der Vorstand und Kassierer vom Handwerker-Verein am 11. Mai 1900 nach Waldsee in den Grünen Baum berufen, um einer Sitzung sämtlicher Leiter der Innungen und Handwerkervereine des Oberamtes anzuwohnen. Zur Handwerker Ausstellung im Jahr 1902 in Waldsee haben die Mitglieder zahlreich Ausstellungsstücke angefertigt. Wagnermeister Buschle zusammen mit Schmiedemeister Behringer aus Eberhardzell einen Einspännerbrückenwagen. Wagner Merk in Gemeinschaft mit Schmid Bodenmüller aus Hochdorf einen eschenen Kuhwagen. Wagner Detzel aus Oberessendorf eine dreiteilige Ackerwalze. Schreiner Schmid aus Eberhardzell eine Schlafzimmereinrichtung. Schreinermeister Kneer aus Unteressendorf einen Glasschrank. Brunnenmacher Büchele aus Hochdorf verschiedene Pumwerke. Sattlermeister Maier Eberhardzell fertigte ein Wagengeschirr und Schneidermeister Hutz aus Eberhardzell ein Überzieher und einen Anzug. Schuhmachermeister Sommer aus Eberhardzell hat zwei Paar Schuhe für nicht normale Füsse angefertigt. Schumachermeister Kiebler aus Krummen hat Damenschuhe ausgestellt. Schuhmachermeister Josef Lämmle Eberhardzell hat lange Stiefel und Schnürschuhe für die Ausstellung angefertigt. Schneidermeister Lämmle aus Winterstettenstadt hat einen Herrenanzug ausgestellt. Schlosser Zinser aus Winterstettenstadt hat einen einfachen Kunstherd für die Ausstellung angefertigt. Maurermeister Mönch aus Schweinhausen hat eine Bauzeichung ausgestellt. Im Jahr 1912 am Sonntag, den 20. des Monats (Kirchweihsonntag) nachmittags halb drei Uhr fand im Saale zur Post Eberhardzell eine große Handwerker-Versammlung statt. Dabei hat Herr Handwerkeranwalt und Landessekretär Stiegele einen Vortrag gehalten. Laut Protokollbuch war der Handwerkerverein sehr aktiv. Leider wurden aus dem Protokollbuch die Versammlungsprotokolle ab der Gründung NSDAP im Deutschen Reich herausgerissen. Dadurch sind über die weiteren Aktivitäten oder die Auflösung vom Freien Handwerker-Verein Eberhardzell keine Unterlagen vorhanden. Für Manfred Lämmle vom Arbeitskreis Heimatgeschichte hat das Erhalten und Bewahren der Gemeindegeschichte und wertvoller Erinnerungen oberste Priorität.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.