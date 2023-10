Vortrag über Werte in der Grundschule Altheim

Der Elternbeirat der Grundschule Altheim bietet im Rahmen der Elternschule, am 17. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Grundschule Altheim, einen Vortrag zum Thema „Ohne Werte hat alles keinen Wert ‐ Warum Werte so wichtig sind und wie wir sie in der Familie leben können.“ an.

Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz, Medien... viele Orte und Menschen prägen unsere Meinung, unsere Einstellungen und Werte. Der Familie kommt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle zu. Und viele Eltern fragen sich: Was soll ich meinem Kind für die Zukunft mitgeben? Wie möchte ich es erziehen? An welchen Werten orientieren wir uns als Partner, Eltern und bei unserer Erziehung und was kann uns dabei ganz konkret helfen? Der Abend will dieses grundlegende Thema aufgreifen, hilfreiche Informationen und Anregungen liefern sowie genügend Raum für den gegenseitigen Austausch und die eigenen Fragen geben. Referenten des Abends sind Sabine Laub, Montesorripädagoging und Kess-Leiterin und Björn Held, Dekanatsreferent und Dekanatsbeauftragter für Familienpastoral.

Der Vortrag kostet fünf Euro, Anmeldung über [email protected] oder www.keb-bc-slg.de