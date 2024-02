Trauerseminar Anfang März im Kloser Heiligkreuztal

Diakon Oliver Mayer, seit 2015 Leiter des Trauer-Treffs auf dem Bussen bietet vom Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. März, im Kloster Heiligkreuztal den Kurs „Trauer ein Gottesgeschenk? Mut zur Trauer!“ an. Laut Ankündigung versucht das Seminar die geistliche Dimension der Trauer zu erschließen.

In der Begegnung wie auch in der Ruhe und im gemeinsamen Gebet spüren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem eigenen Trauerweg nach: Wo stehe ich? Was hilft mir? Was kann anderen helfen? Das Angebot richtet sich an Personen, bei denen der Verlust mindestens vier Monate zurückliegt.

Weitere Informationen und Anmeldung bis Donnerstag, 8. Februar, unter Telefon 07371/1860 oder per Mail an: [email protected]