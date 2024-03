Pfarrer Stegmann spricht bei VHS Riedlingen über Bestattungskultur

Die VHS Riedlingen bietet am Dienstag, 12. März, 19.30 bis 21 Uhr, einen Vortrag über Bestattungskultur und unterschiedliche Formen heute mit Pfarrer Walter Stegmann an (Kursnummer A 2102). Die Veranstaltung findet im Martinshaus, Pfarrgasse 1, in Altheim (neben der Kirche) statt. Die Teilnahme kostet drei Euro, um Anmeldung wird gebeten. Anmeldungen sind möglich bei der VHS Riedlingen, Telefon 07371/7691, bei der Außenstelle Altheim, Telefon 07371/9330-10 oder im Internet auf www.vhs-donau-bussen.de.