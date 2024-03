Pfarrer spricht über unterschiedliche Bestattungskulturen

Einen Vortrag zum Thema „Bestattungskultur - Unterschiedliche Formen heute“ bietet die VHS Riedlingenam Dienstag, 12. März, von 19.30 bis 21 Uhr an. Im Fokus stehen Bestattungen im Wandel der Zeit, heißt es in der Presseankündigung. Den Vortrag im Martinshaus, Pfarrgasse 1, in Altheim (neben der Kirche) hält Pfarrer Walter Stegmann. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen: VHS Riedlingen, Telefon 07371/7691, oder Außenstelle Altheim, Telefon 07371/933010, sowie online unter: www.vhs-donau-bussen.de