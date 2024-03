Altheim

Notar hält in Altheim einen Vortrag über das Erb- und Testamentsrecht

Altheim / Lesedauer: 1 min

Notar Michael Kopf mit Amtssitz in Bad Saulgau gibt am Dienstag, 19. März, von 19 bis 21 Uhr im Martinshaus in Altheim, Pfarrgasse 1 (neben der Kirche), einen Überblick über die Vorweggenommene Erbfolge und Einblicke in das Erb- und Testamentsrecht.