Tofu, vegetarische Wurst, pflanzliche Milch: Immer mehr Produkte bestehen aus Soja. 80 Prozent der Sojabohnen weltweit kommen aus den USA, Brasilien oder Argentinien. Um den steigenden Bedarf zu decken, werden immer größere Flächen gerodet, auch im Regenwald.

60 Landwirte im Landkreis bauen Soja an

Um nicht auf diese umweltschädliche Produktion im Ausland angewiesen zu sein, bauen immer mehr Landwirte im Landkreis Biberach selbst Soja an. Landwirt Rainer Buck aus Altheim ist einer von 60 Landwirten in der Region, die auf insgesamt 400 Hektar die Bohne anbauen. Seine Sojabohnen verwandeln sich jedoch nicht in vegetarische Schnitzel, sondern landen im Futtertrog.

Soja hat doppelt so viel Protein wie Erbsen

Soja ist nicht heimisch in Baden–Württemberg, sondern eigentlich auf südliche Regionen in der Nähe des Äquators ausgelegt, wie etwa Brasilien. Die Sojapflanze ist eng verwandt mit der Erbse und gilt als Eiweißquelle. Im Vergleich gewinnen Sojabohnen sogar, weil sie doppelt so viel Protein wie Erbsen enthalten.

Sojaanbau in der Region wird zunehmend einfacher

Die wärmeren Temperaturen infolge des Klimawandels führen dazu, dass Soja in der Region immer einfacher angebaut werden könne, sagt der Landwirt. Als er vor knapp 20 Jahren begann, die Pflanzen anzubauen, erwirtschaftete er lediglich die Hälfte seines heutigen Ertrags von vier Tonnen Sojabohnen pro Jahr.

Je früher die Aussaat, desto besser

Landwirt Buck sät sein Soja in der Regel von Mitte April bis Mitte Mai aus. In diesem Jahr brachte er die Samen aufgrund der nassen Witterung erst Anfang Mai auf den Acker, doch es gilt: Je früher, desto besser, sagt er. „Der Boden darf nicht zu nass sein und die Bodentemperatur darf nach der Aussaat nicht mehr unter zehn Grad fallen, sonst geht der Keimling ein“, erklärt Buck.

Im Juli blühen die Pflanzen schließlich, danach bilden sie die Schoten, in denen sich die Sojabohnen befinden. Der Landwirt erntet die Bohnen meist Ende September.

Bohnen werden nicht direkt nach der Ernte verfüttert

Die geernteten Bohnen verfüttert Rainer Buck nicht direkt an seine Schweine. Er lässt sie von einem Dienstleister in der Nähe von Augsburg verarbeiten. Dieser holt die Sojabohnen bei Buck ab und reinigt und entölt sie. Das gewonnene Öl vermarktet der Dienstleister selbst.

Warum Soja verarbeitet werden muss

„Soja ist von Haus aus eine Giftpflanze, die sich mit ihren Inhaltsstoffen gegen Fressfeinde wehrt“, erklärt der Landwirt. Deshalb sei es nötig, die Bohnen zu erhitzen, um die schädlichen Stoffe zu entfernen. Am Ende dieses Prozesses bleibt sogenannter Sojakuchen übrig, also geschrotete Sojabohnen. Diese verfüttert Buck schließlich an seine Schweine.

Weil Soja gesünder ist, weil sich das Klima verändert und weil Soja entsprechend gezüchtet wird, sodass sie sich durchsetzt. Rainer Buck

Großteil der Bohnen landet im Tierfutter

Und damit ist er nicht allein: Ein Großteil aller Sojabohnen wird laut WWF als Futtermittel für Tiere verwendet, die später zu Fleisch verarbeitet werden — nicht für Tofu oder Sojaschnitzel. Wenn man ein Huhn oder Schwein mit Soja füttert, benötigt man zwei– bis dreimal so viel Futter wie für die direkte menschliche Ernährung, sagt Rainer Buck.

Wird künftig noch mehr Soja in der Region angebaut?

Er rechnet damit, dass in Deutschland künftig noch mehr Soja angebaut werde und dass die Bohnen anderen Sorten ihrer Pflanzenfamilie, zum Beispiel Erbsen, „den Rang ablaufen“. „Weil Soja gesünder ist, weil sich das Klima verändert und weil Soja entsprechend gezüchtet wird, sodass sie sich durchsetzt“, erklärt der Landwirt. Da die Pflanze in Deutschland nicht heimisch ist, gefährden sie hier wenig Krankheiten und Schädlinge.

Vor allem Baden–Württemberg und Bayern seien wegen ihres Klimas die Hauptanbaugebiete für die Bohnen. Mit seinem jährlichen Ertrag von dreieinhalb bis vier Tonnen Soja befinde er sich bereits im oberen Drittel des europäischen Durchschnitts, sagt Buck. Dieser liege bei etwa drei Tonnen — der weltweite Schnitt sei ähnlich.