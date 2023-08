Kreismesse zum Fest des Heiligen Bernhard von Clairvaux

seit 1978 feiert der Landkreis die Bernhardsmesse im Münster in Heiligkreuztal. Damals übergab der damalige Landrat Wilfried Steuer eine Statue des Heiligen Bernhard dem Münster als Leihgabe mit der Auflage, jedes Jahr am Bernhardstag eine Messe für die Anliegen des Landkreises zu feiern. Die Messe findet statt am Dienstag, 22. August, um 16 Uhr im Münster Heiligkreuztal. Dekan Stefan Ruf wird die Messe zu Ehren des großen Zisterziensers feiern und predigen. Im Anschluss gibt es bei der Einkehr im „Roten Haus“ in Andelfingen noch die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch, auch mit Landrat Mario Glaser, teilt das Landratsamt mit.