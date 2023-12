Klassische und moderne Stücke bei Jahreskonzert des Musikvereins Altheim

Der Musikverein Altheim veranstaltet am Samstag, 30. Dezember, sein Jahreskonzert in der Turn- und Festhalle Altheim. Beginn ist um 20 Uhr. Sowohl mit klassischen Konzertstücken als auch mit modernen Werken will der Musikverein die Zuhörer begeistern.

Den Konzertabend eröffnet die Jugendkapelle unter Leitung von Johanna Hofmann. Mit „Siyahamba“ von Luigi di Ghisallo, „Pirates of The Caribbean“ in einem Arrangement von Michaeln Brown sowie und einem von Larry Norred geschriebenen Arrangements des Hits „We Are The World“ zeigen die Jugendlichen ihr Können.

Dirigent Bernd Marquart führt mit den aktiven Musikern das Konzert mit einem unterhaltsamen Programm fort. Der Musikverein Altheim beginnt mit dem Konzertwerk „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan, das mit Barock, Pop und Jazz drei Epochen beziehungsweise Stilrichtungen verbindet. Es folgt eine Komposition von Thiemo Kraas, die den Titel „Coud(iu)s… der Wolkenmann“ trägt. Anschließend präsentieren die Musiker und Musikerinnen das mitreißende Konzertwerk „The Legend Of Maracaibo“, komponiert von José Alberto Pina. Mit „Coldplay In Symphony“ schuf Bert Appermont ein großartiges Arrangement, das im Anschluss aufgeführt wird.

Es folgt ein dramatisches und aufregendes Medley aus dem ausdrucksstarken Soundtrack des Kinohits „The Greatest Showman“, arrangiert von Paul Murtha. Abgerundet wird der Konzertabend mit einem Klassiker der Popmusik, „Can’t Take My Eyes of You“, arrangiert von Lorenzo Bocci.