Kirche aus Vietnam in Altheim zu Gast

die Kirchengemeinde Altheim-Waldhausen lädt am Sonntag, 10. März, unter dem Leitgedanken „Kirche ist vielfältig“ mit landestypischen Angeboten zu einem Tag der Begegnung mit Christen der vietnamesischen Mission in Deutschland ein. Um 10.30 Uhr wird Pfarrer Walter Stegmann zusammen mit Pfarrer Dominik Tran Manh Nam in St.Martin Altheim einen Gottesdienst feiern. Dann gibt es Mittagessen im Martinshaus. Pfarramtssekretärin Bich Bui, mit ihrer Familie seit vielen Jahren längst im Altheim zuhause, wird als Köchin mit Unterstützung der vietnamesischen Gemeinde aus Laiz und Umgebung als Hauptmahlzeit landestypische Gerichte vegetarisch oder mit Fleisch anbieten. Am Nachmittag sind noch ein Bildervortrag über Christen in Vietnam, eine Kleiderausstellung und Zeit für Begegnung geplant.