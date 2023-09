Im Kloster Heiligkreuztal findet Anfang Oktober ein Achtsamkeitstraining statt.

Oft werden wir von unangenehmen Gefühlen geplagt. Wut, Trauer, Angst übernehmen als dunkle Schatten die Führung, ohne, dass es uns wirklich bewusst wäre. Die Teilnehmer lernen in einem Workshop von Achtsamkeits– und Kommunikationstrainerin Daniela Burkhardt praktische Übungsmethoden, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Der Workshop findet vom 5. bis 8. Oktober im Kloster Heiligkreuztal statt. Anmeldung bis 14. September bei der Stefanus–Gemeinschaft unter 07371/1860 oder per Mail an Kloster-[email protected]. Weitere Informationen gibt es unter www.coaching–daniela–burkhardt.de.