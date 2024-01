Gute Holzernte im Altheimer Wald

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Altheim haben Jan Duvenhorst, Fachdienstleiter Forst und Naturschutz im Landratsamt, und Revierförster Magnus Daferner Bürgermeister Andreas Schaupp und dem Gemeinderat über den Ertrag und die Weiterentwicklung des Altheimer Waldes berichtet. Recht zufrieden war Duvenhorst mit den Wetterbedingungen für den Wald im Alb Donau Kreis.

„Die Niederschläge waren einigermaßen okay. Das Grundwasser ist auf normalem Niveau, der Frost hat dem Wald geholfen“, sagte er. Mehr Vielfalt im Laubholzbereich ist sein Ziel, dazu müsse man aktiv neue Baumsorten einbringen. Der Spitzahorn hat sich in Zeiten des Klimawandels bewährt, er kommt mit den Bedingungen gut zurecht. Neue Baumarten aus dem Atlasgebirge, die sowohl Trockenheit wie auch Kälte resistent sind, will Duvenhorst in heimische Wälder integrieren. „Aber wir wissen nicht, wie die Schädlinge agieren“ gab er zu bedenken.

Revierförster Daferner berichtete, dass man 2023 ein gutes Gesamtergebnis besser als erwartet, erzielt habe. So konnte bei einem Einschlag von 281 Festmetern ein Gewinn von fast 6000 Euro erwirtschaftet werden. „Wir hatten mehr Einschlag und weniger Sturmschäden“, sagt er. Insgesamt wurden in den Jahren 2019 bis 2023 im Altheimer Wald 500 Festmeter Holz geschlagen. 2024 sollen 300 Spitzahornbäume gepflanzt werden. Bei 50 Kirschbäumen ist eine Astung bis fünf Meter geplant um astreines Wertholz zu bekommen. „Was abgeholzt wird, muss nachgepflanzt werden“ resümierte der Revierförster. Schaupp schlug vor, die Liegenschaften am Waldrand aufzuforsten.

Insgesamt hat es vom Kreis für den Ausbau des Backbonenetzes in Altheim eine Zuwendung von 82.196 Euro gegeben, die letzte Rate davon wird mit 10.767 Euro im laufenden Jahr 2024 gezahlt, teilte Schaupp dem Rat mit.

Bei einer Klausurtagung des Gemeinderats wurde die Dorfentwicklung und Wohnortentwicklung in Altheim beraten. Entsprechend dem Motto „Altheim lebenswert gestalten“ wurde ein Zeitplan erstellt, die Bürgerschaft soll an den geplanten Aktionen beteiligt werden, so Schaupp. Am 2. Februar ab 14.30 Uhr ist Kaffeekränzchen im Bürgerhaus. Am 19. April gibt es einen Bürgerdialog zu aktuellen Themen der Gemeinde. Am 23. April wird es eine Informationsveranstaltung der Polizei geben mit dem Thema „Betrug erleben - Vermögen schützen“. Am 3. Mai gibt es um 16 Uhr beim Sportheim einen Sicherheitskurs der Verkehrswacht für E-Bike-Fahrer.

Schon im Juli 2023 hat der Gemeinderat die Abwassereinleitung in die Kläranlage Ehingen beschlossen. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium musste eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde eingeholt werden, daraufhin stimmte der Gemeinderat erneut dem Anschluss an die Kläranlage Ehingen zu. In Altheim galt bislang die Hauptsatzung vom 12. Mai 2012. Einige Änderungen mussten jetzt vorgenommen werden. So gilt, dass Gemeinderatssitzung per Video wie in der Coronazeit möglich sind. Das alleinige Verfügungsrecht des Bürgermeisters wurde auf 5000 Euro erhöht.