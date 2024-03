Großes Interesse an Vietnams Glaube und Kultur

Unter dem Leitgedanken „Die Kirche ist vielfältig“ haben Pfarrer Walter Stegmann und der Kirchengemeinderat Altheim mit Waldhausen zu einem Tag der Begegnung in die Pfarrkirche und das Martinshaus Altheim eingeladen. Das große Interesse an der ganztätigen Veranstaltung spiegelte die Vielfalt von Glaube, Kultur und Lebensgewohnheiten in Vietnam wider.

„Die Erde ist schön“ und Strophen des Chorals „Großer Gott, wir loben dich“ mit Querflöte, Gitarre und Orgel hallten als musikalisches Band in vietnamesischer und deutscher Sprache durch St.Martin, als Pfarrer Stegmann zusammen mit Pfarrer Dominik Tran Manh Nam Gottesdienst feierte. In vielen Bereichen des Tages durch Altheims Pfarrsekretärin Bich Bui begeleitet, betonte Pfarrer Dominik in seiner Predigt, dass viele Vietnamesen sich in Deutschland „wie in einem neuen Zuhause“ wohlfühlen.

Unter den vielen staatlichen Vorgaben sei Vietnams Kirche wie vor Jahrhunderten „eine Kirche der Märtyrer“, doch das Leben als Gottesfamilie mache die Zeit auf Erden sinnvoll. Katholische Vietnamesen, die ihre Wurzeln in Deutschland haben, seien in ihre alte Heimat zurückgekehrt, um sich in das kirchliche und gesellschaftliche Leben einzubringen. „Gläubige verstehen ihre Kirche als große Familie“, betonte der Pfarrer, „daher gilt der erfreulich gute kirchliche Nachwuchsbereich als Zeichen der Hoffnung“.

Beim sich anschließenden Zusammensein im prall gefüllten Martinshaus konnte man sich vom gesellschaftlichen Leben in Vietnam ein Bild machen. Bei allen Festen im Kreis von Familie und Verwandtschaft gehört ein mit Blumen geschmückter Altar dazu, auch als Zeichen der Ehrung der Verstorbenen. Farbenfrohe Hochzeitskleider, vorwiegend aus Seide und natürlich allesamt handgestickt, konnten bestaunt werden. Bildfolien zeigten, in welch vielfältiger Weise sich vietnamesische Christen auch in das kirchliche Leben in Deutschland einbringen.

Nach dem gesungenen Tischgebet galt das Interesse den köstlichen Mittagsangeboten, vegetarisch und mit Fleisch, die von Bich Bui mit ihrer Familie, Teilen des Kirchengemeinderats und Helfern einer Gruppe aus Laiz im Martinshaus frisch gekocht wurden. Auch Kaffee und der vietnamesische Bananenkuchen fanden uneingeschränktes Wohlwollen. Für die Kinder waren in der Pfarrbücherei Basteleien aus Vietnam vorbereitet.

Doch über allem schwebte die Bedrückung, dass die Kirche in Vietnam den vielen Vorgaben des Staates unterworfen ist. „20 Jahre musste ich warten, bis ich Priester sein durfte“, stellte Pfarrer Dominik fest. Katholische Christen sind dort nur ein Teil mehrerer Religionsgemeinschaften, wenngleich bereits im 17. Jahrhundert Missionare den christlichen Glauben ins Land brachten. „Ich betreue die vietnamesische katholische Mission in ganz Süddeutschland, in kleinen Bereichen und bei überregionalen Zusammenkünften. Tage wie in Altheim helfen, im Leben glücklich zu sein.“ Opfer, Spenden und Erlös sind für die vietnamesische Mission in Deutschland bestimmt.