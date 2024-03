Der Schützenbezirk Oberschwaben richtet am Sonntag, 17. März, seinen 71. Bezirksschützentag in Altheim aus. Der Bezirk setzt sich aus den Schützenkreisen Ulm. Ehingen, Biberach, Saulgau, Ravensburg, Wangen und dem Bodenseekreis zusammen. Die Jahreshauptversammlungen werden jährlich in einem anderen Schützenkreis ausgerichtet.

Wie die Verantwortlichen vom Schützenverein Altheim-Waldhausen mitteilen, beginnt der Tag mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Kirche St. Martin in Altheim.

Die Schützenkönige und Ritter der verschiedenen Schützenkreise ermitteln dann um 12 Uhr den Schützenkönig. Geschossen werden zehn Schuss mit dem Luftgewehr oder Luftpistole. Es zählt nur der beste Schuss.

Der Schützenkreis Saulgau wird durch Schützenkönig Günther Schwarz und die Ritter Christian Morar und Franziska Laub vertreten.

Um 13.30 Uhr beginnt der Schützentag in der Bogenhalle Waldhausen mit dem Fahneneinmarsch durch den Musikverein Altheim. Es folgen die Berichte vom Sportjahr 2023. Wahlen stehen dieses Jahr keine an.