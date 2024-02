In einer bestehenden Gaststätte in Heiligkreuztal sowie in einer angrenzenden Scheuer sollen insgesamt sieben Wohnungen untergebracht werden. Die Schaffung von Wohnraum werde grundsätzlich begrüßt, hieß es im Gemeinderat, der für die beiden Baugesuche das gemeindliche Einvernehmen herstellte - allerdings unter erheblichen Bedenken. Wegen der beengten örtlichen Verhältnisse wird nämlich „Streitpotenzial“ befürchtet. Ein weiterer Konflikt könne durch die unmittelbare Nachbarschaft zu einem Stall mit Tierhaltung erwachsen.

Die Umnutzung ist zulässig

In der Gaststätte am Mühlweiher neben der Klosteranlage möchte der Bauherr fünf weitere Wohnungen unterbringen, vier im Erdgeschoss und eine im Dachgeschoss. Das Bauvorhaben befindet sich baurechtlich im unbeplanten Innenbereich und nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zulässig.

Was mit den Pächtern diskutiert wird, geht uns nichts an. Bürgermeister Martin Rude

Dort heißt es: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“ Im Obergeschoss befinden sich bereits Mietwohnungen.

Pachtvertrag läuft noch

„Die Thematik ist uns bewusst“, versicherte Bürgermeister Martin Rude. Die Umnutzung sei allerdings „das Recht des Eigentümers.“ Auch die privatrechtlichen Verhältnisse habe die Gemeinde in dem Zusammenhang nicht zu interessieren: „Was mit den Pächtern diskutiert wird, geht uns nichts an.“

Die Maßnahme sei allein bauplanungsrechtlich zu beurteilen. Der bestehende Pachtvertrag für die Gaststätte läuft noch weitere 14 Monate, war auf Anfrage vom früheren Pächter zu erfahren. Der Betreiber sei über das Bauvorhaben informiert gewesen.

Zweifel an Parkmöglichkeiten

Gemeinderat Klaus Vogel störte sich insbesondere an der Vielzahl der Wohnungen und der Parkplätze: „Der reizt es aus bis zum Gehtnichtmehr.“ Im Innenhof sind auf dem Lageplan 13 Parkplätze ausgewiesen. Das erforderliche Zufahrtsrecht ist zwar über eine Baulast grundbuchrechtlich geregelt.

Im Gremium kamen jedoch Zweifel auf, ob dies in der Praxis funktionieren werde: „Die Autos werden so nicht parken können. Die parken auf der Straße.“ Dort, in Nachbarschaft zur Klosteranlage, ist allerdings auch wenig Platz. Neben der verkehrsrechtlichen Problematik wurden auch unter dem brandschutzrechtlichen Gesichtspunkt Bedenken wegen der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeit geäußert. Die Probleme seien vorprogrammiert.

Gemeinde übernimmt Baulast

Das andere Baugesuch derselben Bauherrschaft betrifft den Einbau von zwei Wohnungen in die Scheuer neben dem Gastronomiegebäude. Auch das ist nach nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zulässig. Allerdings müsste hier die Gemeinde eine Baulast für eine Fläche von acht Quadratmeter übernehmen, damit die Terrasse und ein Balkon wie geplant umgesetzt werden können. Rude wies auf den Gleichheitsgrundsatz hin: Bei einem Nachbargrundstück habe die Gemeinde bereits vor Jahren eine Baulast übernommen.

Tierhaltung bei Nachbar möglich

An das Gebäude grenzt unmittelbar ein Landwirtschaftsgebäude an. Dass Wand an Wand zur Wohnnutzung auch Tierhaltung mit den daraus resultierenden Lärm- und Geruchsemissionen möglich ist, müsse vom Planer aufgearbeitet werden. „Der Bestandschutz wird abgeprüft. Das ist im schlimmsten Fall über ein Gutachten zu belegen.“

Bewohnerzahl verdoppelt sich

Durch die beiden Baugesuche verdopple sich in dem Quartier die Anzahl der Menschen von derzeit 25, wandte Ulrich Hirsch ein. „Das ist schon heftig. Der presst die da rein, mit Gewalt. Und den Ärger haben dann wir.“

Man müsse sich damit abfinden, dass es baurechtlich keine Handhabe gebe. Die Bauvorhaben liegen, mit den entsprechenden Hinweisen aus der Gemeinde, nunmehr zur Prüfung beim Baurechtsamt in Riedlingen.