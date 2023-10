Aufs Bürgerhaus kommt Photovoltaik

Im Gemeinderat Altheim dominierten Energiethemen, aber es ging auch um die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer. Neben dem PV-Sondergebiet (SZ berichtete) fielen Beschlüssen zur Installation einer PV-Anlage auf dem Bürgerhaus und zum Abschluss eines neuen Stromliefervertrages. Die Grundsteuer-Hebesätze steigen in Altheim zum Jahreswechsel um 50 Prozent.

Besitzer von Baugrundstücken und landwirtschaftlichen Grundstücken müssen ab Januar 2024 tiefer in ihre Taschen greifen, wodurch sich für die Gemeinde Mehreinnahmen in Höhe von 11.000 Euro ergeben. Begründet wurde die Grundsteuererhöhung damit, dass die letzte Anhebung in Altheim 18 Jahre zurückliege. Dieser Hinweis sorgte im Gemeinderat auf allgemeines Verständnis für die Erhöhung. Der Beschluss fiel einstimmig.

Grundsteuer A fällt für agrarisch genutzten Boden, also die Landwirtschaft, an und Grundsteuer B für baulich genutzten Boden, also die Hausbesitzer. Konkret steigt der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 350 Prozent, also um ein Sechstel (knapp 17 Prozent) und die Grundsteuer B auf 370 Prozent. Bürgermeister Andreas Schaupp sprach von „interkommunalem Gefüge“, das gewahrt werden sollte. Die Gemeinde Allmendingen hat unlängst die Grundsteuer-Hebesätze angehoben, ebenfalls um 50 Prozent. „Die Hebesätze in Nachbargemeinden sollten sich nicht zu stark unterscheiden“, sagte Schaupp. Er verwies auf den Landesdurchschnitt, wobei die Hebesätze bei rund 370 Prozent liegen.

Für die Feuerwehr werden 18 neue Funkmeldeempfänger inklusive Ladegerät angeschafft. Dieser Kauf ist mit Kosten in Höhe von knapp 7400 Euro verbunden. Die Firma Südruf erhält den Auftrag zur Lieferung der Geräte, Marke „Swissphone s. Quad X15V“. Notwendig wird die Anschaffung wegen der Umstellung auf Digitalfunk. Es gab Angebote von drei Firmen für dieses Modell. Gemeinderätin Miriam Pascarella fragte nach einer möglichen Reserve und erfuhr, dass von den 18 Geräten zwei für Neuzugänge aufbewahrt werden. Die Ratsmitglieder Bernhard Fuchs und Jürgen Wetzel begrüßten die Wahl der Lieferfirma, da sie Fuchs‘ Wissen nach bereits andere Wehren im Landkreis ausstattet.

Das Bürgerhaus bekommt eine PV-Anlage. Installiert wird diese auf dem Dach des Hauptgebäudes und dem Anbau auf westlicher Seite. Den Auftrag dafür erhält die Ringinger Firma Febe, die mit knapp 27.600 Euro das günstigste Angebot machte. Zwei weitere Angebote lagen vor, wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis aufgrund unterschiedlicher Komponenten und Leistungsdaten für einzelne Ratsmitglieder schwer einzuschätzen war. Von Verwaltungsseite kam dann die Erklärung, das sei bei der Prüfung „rausgerechnet“ worden. Die Ratsmitglieder könnten sich am errechneten Preis pro Kilowatt peak orientieren und dabei schnitt Firma Febe ebenfalls am besten ab. Mit der Amortisation ist nach zehneinhalb Jahren zu rechnen, legte Bürgermeister Andreas Schaupp dar. Gekauft wird eine sogenannte Volleinspeiser-Anlage, erklärte der Bürgermeister, weil die Räumlichkeiten im Bürgerhaus kaum tagsüber, sondern abends genutzt werden, wenn kaum noch die Sonne scheint. Ratsmitglied Jörg Hailer nannte die Anschaffung „eine prima Investition in die Zukunft“.

Für den Abschluss eines neuen Stromliefervertrags ab dem Jahresbeginn 2024 erhielt Bürgermeister Schaupp durch einstimmigen Beschluss die Ermächtigung, diesen Vertrag entsprechend abschließen zu dürfen. Die Hoffnung ist, einen wesentlich günstigeren Strompreis als derzeit zu bekommen. Je nach Angeboten, die derzeit innerhalb von Minuten oder Stunden angenommen werden müssen, darf der Bürgermeister auch die Laufzeit wählen. Es sollen maximal zwölf oder 24 Monate sein. Die Gemeinde hat aktuell einen Stromverbrauch von 130.000 Kilowattstunden (kWh), die 49,90 Cent pro Kilowattstunde kosten. Die Verwaltung hofft, mit dem neuen Stromliefervertrag möglichst kWh-Preise von 30 bis 32 Cent zu sichern. Es bleibe aber ein „Risikospiel“, sagte der Bürgermeister. Der Hauptanteil des Altheimer Stromverbrauchs entfällt auf die Abwasserpumpanlage. Bis Ende 2022 hatte die Gemeinde pro Kilowattstunde zirka 25 Cent zu bezahlen.

Ein Feldweg im Bereich der Sandgrube wurde vom Gemeinderat entwidmet. Dieser Wege bestehe nur noch zum Teil und ende in einer Sackgasse, erklärte Bürgermeister Schaupp. Es geht um die Entwidmung einer Feldwegfläche von 370 Quadratmetern. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig.