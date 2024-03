Auf den Spuren der Künstlerfamilie Henselmann

Ob Storchennest vor dem Rathaus, Madonna im Bürgergarten, die Bremer Stadtmusikanten vor der Schule oder der Christophorus am Ortsende nach Andelfingen - Altheim hat eine ganze Reihe von Kunstwerken des Bildhauers Josef Henselmann und seines Enkels Josef Alexander Henselmann aufzuweisen. Dies nimmt die VHS Donau-Bussen Anlass, sich am Sonntag, 17. März, mit ihrem Wirken zu beschäftigen.

Im eigens für sie eingerichteten Museum in Laiz wird Einblick in das Schaffen von Josef Henselmann und seiner Frau, der Malerin Marianne Henselmann, geschenkt, von der früher mehrere Bilder im Riedlinger Krankenhaus hingen.

Danach will Josef Alexander Henselmann durch das 2013 erworbene Marstall-Gebäude in Krauchenwies führen, in dem sich der Künstler neben München ein zweites Atelier eingerichtet hat.

Über das künstlerische Arbeiten des Bildhauers und Malers hinaus gibt es Informationen zur bewegten Geschichte und Architektur des historischen Gebäudes, das er zusammen mit seinem Sohn Maximilian restauriert hat. Der Marstall wurde 1789 unter Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen gebaut. Vieles ist noch im Original erhalten.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Rathaus, auch um Fahrgemeinschaften zu bilden. Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 13. März, bei der VHS möglich, Telefon 07371/933010 oder per Mail [email protected].