Bekannte Bands und regionale Nachwuchstalente haben am Wochenende das Altheimer Open Air gerockt. Bei der 27. Auflage des Musikfestivals war dank eines abwechslungsreichen Linups ein großartiges Festival–Wochenende vorprogrammiert. Selbst die kurzen Regenschauer konnten die Stimmung der Festivalbesucher nicht stören.

Organisiert wird eines der größten Festivals Oberschwabens jedes Jahr durch die KLJB Altheim. „Die Vorbereitungen gingen direkt am Anschluss an das Open Air letztes Jahr los“, erzählte Natalie Schwörer aus dem Organisationsteam. Seit vergangenen Montag lief mit mehr als 100 Helfern aus der Landjugend der Aufbau. Dieser war pünktlich am Freitagnachmittag abgeschlossen, sodass sich die ersten Festivalgänger rechtzeitig auf dem angegliederten Campingplatz einrichten konnten.

Buntes Schlagzeug, super Stimmung

Den Auftakt machten am Freitagabend das DJ–Duo „Phymix und Cymon Pit“, gefolgt von Schlagzeuger Stixonspeed. Der sorgte mit Action–Drumming und schnellem Bass auf seinem bunten Schlagzeug für beste Stimmung im Publikum. Langsam füllte sich der Bereich vor der Bühne, die Regenschauer am frühen Abend ließen viele Festivalbesucher erst später kommen. Mit dem passenden Sound war der Regen schnell wieder vergessen.

Mal Élevé und Osy Ris überzeugen mit provokantem Rap

Headliner des Abends war Mal Élevé (Pablo Charlemoine) mit Osy Ris. „Mal Élevé“ bedeutet „schlecht erzogen“ — der Name ist Programm. Mit seiner Musik steht er für Revolution, Normbrüche und schonungsloses Ansprechen der Themen, die für ihn wichtig sind. Mit seinen deutsch–französischen Texten, die große politische Aktualität haben, rissen die beiden Sänger das Publikum mit.

„Kommt definitiv in meine Spotify–Playlist“, meinte Amelie und auch Tom wurde überzeugt: „Eigentlich mag ich Französisch echt nicht, hab ich auch vor Jahren in der Schule abgewählt. Aber diese Jungs mit ihrer Musik, ihrem Vibe und ihrer Message find ich echt super!“ Die Stimmung auf dem Festivalgelände war großartig, überall sah man in lachende Gesichter und der erste Festivalabend fand anschließend bei der After–Show–Party mit DJ Luke Miller einen gelungenen Abschluss.

Cedric L’Amour eröffnet Camping–Stage

Der Samstagmorgen startete für Frühaufsteher ab 8.30 Uhr, für alle anderen bis 12 Uhr mit Frühstück auf dem Campingplatz. Anschließend fand das erste Altheimer Flunkyball Turnier statt. Acht Teams mit je fünf Personen hatten sich dazu angemeldet. „Lief alles wie geplant und hat super viel Spaß gemacht“, so Natalie Schwörer. Anschließend wurde die Camping–Stage eingeweiht, die letztjährige Nachwuchsband Cedric L´Amour war erneut zu Gast in Altheim sorgte am Nachmittag für ausgelassene Stimmung.

Den Samstagabend wird traditionell von einer regionalen Nachwuchsband eröffnet. In diesem Jahr hatte es die vierköpfige Band Malastaire aus Biberach mit ihrer Bandbewerbung auf die Bühne geschafft. Weiter ging es mit „Von Welt“ aus dem Schwarzwald. Bekannt wurde die Band durch ihre stillen Konzerte, die sie als Kopfhörer–Konzerte in verschiedenen Städten Europas gegeben hatten. Danach spielte Schmutzki.

Die Band war bereits 2017 zu Gast in Altheim und lockte auch in diesem Jahr ihre Fans, den Schmutzki Mob, nach Altheim. Die drei Musiker sorgten nicht nur auf, sondern auch tatsächlich vor der Bühne für ausgelassene Stimmung, als sie zu ihrem Song „Zeltplatz Baby“ zwar nicht auf dem Zeltplatz, dafür aber zwischen dem Publikum feierten.

Besucher singen lautstark mit

Marian Heim alias Majan konnte mit seinen Mitmusikern das Publikum ab dem ersten Song abholen. Bei „Tag ein Tag aus“, „Liebe zu dritt“, „Monoton“ oder „1975“ wurde vor der Bühne lautstark mitgesungen, getanzt und Smartphone–Taschenlampen gezückt. „Ich kannte Majan bis heute gar nicht, aber er hat mich total überrascht“, meinte Linn — wie ihr ging es auch vielen anderen.

Headliner Ferdinand gibt Gas

Für den Headliner des Abends wurde die Bühne extra silbern verhüllt. Und der österreichische Rapper, Sänger und Musikproduzent Ferdinand (fka Left Boy) ließ es zum Abschluss des Altheimer Open Airs noch einmal richtig krachen. Die Stimmung im Publikum war großartig. Mit seiner abwechslungsreichen Setlist kamen alle auf ihre Kosten. Auch die Musiker der anderen Bands unterstützen ihren Künstler–Kollegen und feierten kräftig mit.

Nach dem die Besucher den zweiten Festivalabend mit DJ Paradiesvogel ausklingen lassen konnte und am Sonntag viele müde Gesichter auf dem Campingplatz zu sehen waren, endete das Altheimer Open Air 2023.