Alt-Olympianer erfreuen sich an Adventsfeier

Die Abteilung Alt-Olympianer des FV Olympia Laupheim hat im Activ-Olympia-Restaurant ihren traditionellen Adventsabend gefeiert, perfekt organisiert von Abteilungsleiter Hermann Schick und seinem Stellvertreter Franz Münst. Hermann Schick gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Ein Höhepunkt war der Besuch der Allianz-Arena in München. Mit Anja Then-Cania, Gerhard „Jo“ Baur (beide Klarinette) und Rustam Keil (Fagott), dem Dirigenten des Musikvereins Stadtkapelle Laupheim, konnte Hermann Schick ein besonderes Musiker-Trio begrüßen. Nach dem musikalischen Auftakt sangen die Anwesenden gemeinsam das allen bekannte „O Tannenbaum“. Franz Münst trug in bewährter Weise ein Adventsgedicht vor. Danach ging es heiter weiter. Hermann Schick erfreute mit dem Gedicht „Advent auf Schwäbisch“ sein Publikum, dem er immer wieder ein Schmunzeln entlockte. Auch im zweiten Teil der Adventsfeier begeisterten die Musiker, unter anderem mit einer Polka. Es gab einen weiteren Überraschungsgast an diesem Abend. St. Nikolaus schleppte einen Sack mit Geschenken in den Saal und brachte mit humorvollen Äußerungen das Publikum immer wieder zum Lachen. Er stellte den Fußballexperten fünf schwierige Fragen. Wer die richtige Antwort wusste, wurde mit einem Schokolade-Nikolaus belohnt. Bei falscher Antwort war ein Schnaps für den Nikolaus fällig. Für vier besonders verdiente Anwesende hatte der Nikolaus eine Bescherung vorbereitet: Für Olympia-Allrounder Franz Münst, für den Ehrenvorstand der Alt-Olympianer, Günter Liebmann, für Konne Habdank, der die Alt-Olympianer-Gymnastik organisiert und für Angelika Fuchs-Riebel, die seit vielen Jahren diese Gymnastik sehr abwechslungsreich gestaltet. Günter Liebmann nutzte diese Gelegenheit, an die Gründung der Alt-Olympianer vor 40 Jahren zu erinnern. Den Abschluss des Programms bildete traditionsgemäß die Hymne des FV Olympia Laupheim: „Blau und Weiß wie lieb ich dich …“.

Hermann Schick machte auf einen wichtigen Termin aufmerksam. Am 13. Juli 2024 findet ein Fußballturnier der vier Stadtmannschaften um den Stadtpokal statt. Der Grund: Der FV Olympia wird 120 Jahre alt.