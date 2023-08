Alphornbläser verzaubern die Gäste

In einer herzerwärmenden und musikalischen Veranstaltung hatte die Seniorentagespflege Tagestreff in Birkenhard kürzlich besondere Gäste zu Besuch. Die talentierten Alphornbläser Martha Schoenacker und Manfred Amann bereicherten den Tag der Senioren mit ihren faszinierenden Klängen und gaben den Gästen die Möglichkeit, selbst in die Welt der Alphornmusik einzutauchen.

Angeregt hatte den besonderen Besuch ein Gast der Seniorentagespflege. Herr Jung, ein regelmäßiger Besucher des Tagestreffs, hatte von den Alphornbläsern gehört und war von ihrer Musik so begeistert, dass er nicht zögerte, die Idee eines Auftritts bei der Leitung des Seniorentreffs vorzutragen. Sein Wunsch war es, auch die anderen Gäste an dem außergewöhnlichen Erlebnis teilhaben zu lassen.

Die Stimmung im Seniorentagespflege Tagestreff war von Anfang an voller Vorfreude und Begeisterung. Die Gäste sowie das Pflegepersonal empfingen die Alphornbläser mit offenen Armen und gespannten Ohren. Martha Schoenacker und Manfred Amann, beide erfahrene Musiker und leidenschaftliche Alphornbläser, ließen ihre Instrumente erklingen und versetzten die Anwesenden mit ihren Klängen in eine besondere Atmosphäre. Mit überwiegend traditionellen Melodien zogen sie die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. Die sanften Töne des Alphorns wirkten beruhigend und zauberten ein Lächeln auf die Gesichter der Senioren, die für einen Moment den Alltag vergessen konnten.

Nach dem beeindruckenden Auftritt hatten die Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen an Martha Schoenacker und Manfred Amann zu richten. Die beiden Musiker waren begeistert von dem Interesse und der Neugier der Senioren und erzählten gerne über die Geschichte und den Ursprung des Alphorns. Die Anwesenden lauschten gespannt den Geschichten und Anekdoten, die von vergangenen Zeiten und besonderen musikalischen Erlebnissen handelten.

Besonders erfreulich war die Möglichkeit für die Interessierten, selbst einen Versuch zu unternehmen und das Alphornblasen auszuprobieren. Mit geduldiger Anleitung von Martha und Manfred wagten sich einige daran, einen Ton aus dem imposanten Instrument zu entlocken. Lachende Gesichter und herzliche Unterstützung begleiteten die wagemutigen Versuche und sorgten für eine fröhliche Stimmung im Raum.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in den Erinnerungen der Gäste bleiben.