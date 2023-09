Initiative hat große Pläne für Alleshausen

Der bisherige Spielplatz beim Alleshausener Rathaus liegt, seit dem der Kindergarten einen Neubau bezogen hat, verwaist und verlassen da. Ein Zustand den vier engagierte Frauen so nicht stehen lassen wollen.

Seit der Kindergarten in den Neubau bei der Federseeschule umgezogen ist, liegt der bisherige Spielplatz brach. Das wollten Ilona Maikler, Anja Bux, Ute Krolik und Sabrina Ott so nicht mehr einsehen. Hier könnte man doch einen ansprechenden Treffpunkt nicht nur für Kinder schaffen, sondern auch Sitzgelegenheiten für die ältere Generation bereitstellen und die Ortsmitte rund um das Rathau wieder beleben. Das war die Idee.

Bei einem ersten Gespräch mit Bürgermeister Patrick Hepp kam dieser Gedanke gut an. Hepp empfahl eine Initiative auf die Beine zu stellen, was sich die vier Frauen nicht zweimal sagen ließen. Schon bald lagen Pläne zur Neugestaltung des bisherigen Spielplatzes zur Erweiterung zum naturnahen Spielbereich vor. Da alles seinen Preis hat, musste auch die Finanzierung gesichert sein. Zunächst wurde im Mitteilungsblatt das Projekt erklärt. Danach gingen die Initiatorinnen mit der Sammelbüchse von Haus zu Haus. Auch Sponsoren wurden erfolgreich angeschrieben. Aus der Sparkassen Aktion „Stein des Anstoßes“ wurden 3500 Euro Förderung zugesagt und die VR–Bank Riedlingen–Federsee will im Spätherbst bei einer Pflanzaktion weitere Bäume setzten.

Inzwischen sind die Arbeiten in vollem Gange. Die beiden Rutschentürme sind stark in die Jahre gekommen, und der bunte abgeblätterte Farbanstrich soll entfernt werden. Die Türme sollen wieder ihren ehemaligen Holzton erhalten. An dem kleinen Pavillon sollen die Rückwände erneuert werden und außen wie innen eine optische Anpassung der Farben an das Gesamtbild erfolgen. Weiter ist ein neuer Sandkasten geplant, Baumstämme zum Klettern und einladende Sitzgelegenheiten sowie Vespertische für Wanderer und Fahrradtouristen und vor allem eine naturnahe Gestaltung sind geplant.

Mehrere Bereiche wie ein Naturbereich, Kleinkindbereich und Aufenthaltsbereich sollen das Areal auflockern. Am vergangenen Wochenende wurden zunächst die Zäune und die Spielgeräte abgebaut. Mit zwei Baggern und sonstigem schweren Gerät wurde das Gelände modelliert und eine Natursteinmauer versetzt. Ein Holzspielhaus soll entstehen, und weitere Sitzgelegenheiten sollen die Dorfmitte beim Rathaus wieder anziehend machen.

Lobenswert sei auch, so Sabrina Ott, dass die Baumaschinen und Materiallieferungen kostenlos unter anderem von der Firma Hämmerle Tiefenbach, Gaiser Moosburg und Kaiser Seekirch erfolgten. Dass in Alleshausen die Dorfgemeinschaft funktioniert, war auch an den freiwilligen Bauarbeitern zu sehen, und auch die Verpflegung aufder Baustelle erfolgte weitgehend frei.

