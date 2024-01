Dreikönigskonzert in Tiefenbach

Die Musikkapelle Tiefenbach lädt am Vorabend von Dreikönig (Freitag, 5. Januar) um 20 Uhr das Dreikönigskonzert in der Federseehalle zwischen Alleshausen und Seekirch ein. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, passive Mitglieder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Dirigent Rico Marquart hat laut Ankündigung ein Programm zusammengestellt, das jeden Geschmack treffen wird.

Eröffnet wird das Konzert mit einer barocken Ouvertüre: Jakob de Haan legt in seiner Komposition „Concerto d´Amore“ die Vielfalt an musikalischen Epochen dar, gefolgt von Franz Watz mit dessen Komposition „Grand Canyon Panorama“. Thiemo Krass hat mit 18 Jahren das Werk „Imagasy“ komponiert, welches am Konzertabend ebenfalls zu Gehör gebracht wird.

In „Norway Impressions“ nimmt Alfred Bösendorfer das Publikum mit auf eine spannende Reise durch Norwegens Kulturregion. Der raubeinige Sound der norddeutschen Band „Santiano“, mit ihren Volks- und Seemannsliedern aus Schlager, Folk und Rock steht als nächstes auf dem Dreikönigskonzertprogramm, bevor vier Hits der amerikanischen Rockband „Bon Jovi“ erklingen. Vereint in einem starken Rock-Mix-Medley für Blasmusik von Wolfgang Wössner.

Was folgt, ist ein Mix aus Latin-Rock-Groove mit böhmischer Gemütlichkeit - zu erleben im Musikstück „Boehmian Tequilla“ von Stefan Schwalgin und Norbert Gälle. Den Konzertabend beenden die Tiefenbacher mit einem Arrangement des Supertramp-Hits „It’s raining again“ für Blasmusik.