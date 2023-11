Gleich zwei markante Highlights konnte die Alleshausener Bevölkerung am vergangenen Wochenende mitfeieren. Zum einen wurde der umgebaute Spielplatz beim Rathaus zur Benutzung freigegeben, und zum anderen der neue Dorfladen in den Räumen des ehemaligen Kindergartens eröffnet. Trotz widrigem Wetter muss ganz Alleshausen auf den Beinen gewesen sein, und zeitweise war der pikfeine kleine Dorfladen fast gar überfüllt. Schon am Freitagabend wurde die Eröffnung des Dorfladens im kleineren Kreis mit den „Stillen Gesellschaftern“ gefeiert. Am Sonntag dann sollte die Bevölkerung Gelegenheit beim „Mittag der offenen Tür“ dazu haben.

Ladeneinbau kostet 45.000 Euro

Patrick Hepp und sein Stellvertreter Benjamin Brehm sahen schon bald nach dem Auszug des Kindergartens die Möglichkeit in den Räumen etwas sinnvolles zu integrieren. Und beide waren sich einig dass ein Dorfladen in Alleshausen noch fehlt. Allerdings gingen die beiden neue Wege bei der Umsetzung des Projektes. Rund 45.000 Euro waren die Kosten für den Ladeneinbau veranschlagt. Rund 36.000 Euro konnten durch die Gewinnung von Investoren als stille Gesellschafter, alle aus der näheren Umgebung, finanziert werden. Die restlichen knapp 10.000 Euro konnten durch Spenden und Darlehen abgedeckt werden. Nicht zuletzt dieses Konzept weil ein wirtschaftlicher Betrieb von „Tante-Emma-Läden“ nur schwer möglich ist. Im Eingangsbereich des „alten“ Kindergartens im EG des Rathauses entstand nun der Tante-Emma-Laden der Gegenwart.

Frischer Kaffee ab 6 Uhr morgens

Anstelle von Lebensmittelautomaten sieht das neue Konzept eine Selbstbedienungskasse vor. Vom Prinzip her, bedient sich der Kunde im „Lädele“ wie in einem Supermarkt. Nach dem Einkauf kann der Kunde seine Ware an einer Kasse über einen Scanner bewegen und den Endbetrag entweder in bar oder mit Karte begleichen. Hierzu soll nach wie vor die Dorfladen Alleshausen UG & stille Gesellschafter („UG & Still“) als Betreiber auftreten. Viele Besucher haben das dann auch am Sonntag ausprobiert, und Bürgermeister Hepp persönlich gab manchem Senior an der Kasse Hilfestellung. Alles was für eine Grundversorgung notwendig ist, wird im „Lädele“ auch gefunden. Regionales & saisonales Obst & Gemüse, ein kleines Drogerie-Sortiment, Nudeln & Mehl aus der Region, Konserven sowie regionale Artikel rund ums Frühstück ,ein Schrank mit Ölen, Essig, Saucen sowie Gewürzen. Und natürlich, jeden Morgen frisch, diverse Backwaren. Weiter zwei Kühlschränke mit regionalen Fleisch- & Wurstwaren sowie Molkereiprodukten & Eiern aus der Umgebung. Und ein Kaffee-Automat bietet vielerlei Variationen schon am frühen Morgen ab 6 Uhr.

Später einmal auch mit Personal

Vorerst wird Patrick Hepp und Alexandra Spähn für den „AllDo“ zuständig sein, später soll dann zeitweise Personal (Minijob) dafür angeworben werden. Das Warensortiment kann dann, so Hepp, im Laufe der Zeit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden, aber fast alle Besucher fanden den „AllDo“ so wie er jetzt sei, eine tolle Sache. In zwei weiteren Räumen, die aber so nicht zum Laden gehören, war ein kleiner Adventsmarkt zu finden, und bei Kaffee und Kuchen konnte man sich ausgiebig austauschen.

Kinder erkunden Spielplatz

Zwischendurch konnte der neue Spielplatz (die SZ hat schon ausführlich darüber berichtet) eröffnet werden. Hepp dankte den vier Damen der Initiative lebendige Ortsmitte für das Engagement. Etliche Kinder, bewaffnet mit Scheren, durften dann das Absperrband durchschneiden und den Spielplatz trotz Regen erkunden, während im Feuerwehrhaus Kaffee und Kuchen geboten wurde.