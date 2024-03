93 junge Artisten präsentieren ihren Zirkus „Federallo“

Die Federsee-Grundschule Alleshausen hat dieses Schuljahr ein gigantisches Zirkusprojekt gestemmt, bei dem alle Schüler die einmalige Gelegenheit hatten, selbst einmal Artisten zu sein.

Im Rahmen einer Projektwoche konnten die Schüler eine Woche lang vormittags während der Unterrichtszeit bei einem professionellen Zirkuspädagogen Kunststücke aus dem vielfältigen Repertoire eines Zirkus erlernen. Bei zwei ausverkauften Vorführungen präsentierten die Kinder ein atemberaubendes Zirkusprogramm, das keine Vergleiche zu scheuen brauchte. Die in eine Zirkusarena umdekorierte Federseehalle bot einen schönen Rahmen und die Kinder waren auch alle mit Feuereifer dabei.

Ob Akrobatik mit mehreren Leitern oder Fakire auf dem Nagelbrett oder eine Feuerschau - die Zuschauer sahen viel und waren begeistert. Tiger, Löwe und Leoparden, schön von den Kindern gezeigt, ergaben die Dompteurschau. Einige lustige Clowneinlagen zwischendurch machten die Zirkusillusion perfekt. Akrobatikübungen am Trapez oder am Vertikaltuch zeigten, dass die Kinder riesigen Spaß daran hatten, und auch der Beifall war mehr als verdient. Die wilde Horde der Piraten zeigte zum Abschluss eine tolle Akrobatik in der Schiffstakelage.