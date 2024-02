19. „Topf & Ei“-Ostermarkt in Alleshausen

Der Förderverein der Federsee-Grundschule Alleshausen veranstaltet am Samstag, 16. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Federseehalle in Alleshausen seinen 19. „Topf & Ei“-Ostermarkt. Geboten werden laut Vorschau Oster- und Frühlingsdekorationen, Kleinkunst, alles rund um Haus und Garten und viele Leckereien. Die selbst gemachten Frühlings- und Ostergestecke, Kränze und Dekorationen werden erneut zum Verkauf angeboten. Für Besucherinnen und Besucher gibt es Kaffee und selbst gemachten Kuchen.

Der Erlös kommt den Grundschülern in Form von Pausenkiste, unterrichtsbegleitende Förderung, Unterstützung kultureller Veranstaltungen und anderes mehr zugute.