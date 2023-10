Alexander Hartmann dreifacher Landesmeister im Schwimmen

Bei den Baden-Württembergischen Mastersmeisterschaften der Schwimmer in Karlsruhe war Alexander Hartmann vom TSV Riedlingen in der Altersklasse 50 am Start. Nach einem Bandscheibenvorfall und mehreren Monaten Trainingspause war es sein erster Wettkampf in der aktuellen Kurzbahnsaison. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Vorweg: Alle Titel über die Bruststrecken holte er nach Riedlingen. Über die anstrengenden 200 Meter Brust war Alexander Hartmann ohne Konkurrenz, da außer ihm kein Schwimmer eine Meldung wagte, sodass es lediglich um die erzielte Zeit ging. 2:48,48 Minuten bedeuteten den Titel und gleichzeitig Platz fünf in der deutschen Jahresbestenliste.

Auch auf den kürzeren Bruststrecken waren die Zeiten nach Zwangspause und reduziertem Training schon wieder sehr gut.

Mit 31,45 Sekunden über 50 Meter Brust und 1:11,85 Minuten über die 100 Meter Brust erreichte Hartmann fast genau die gleichen Zeiten wie bei den Deutschen Meisterschaften im Dezember 2022, und das obwohl er aktuell keine spezielle Wettkampfvorbereitung durchgeführt hatte.

Das lässt für die kommenden Deutschen Meisterschaften in Hannover auf noch bessere Zeiten hoffen. Die Konkurrenz war hier auf Landesebene chancenlos und kam mit großem Abstand ins Ziel.

In der deutschen Jahresbestenliste seiner Altersklasse belegt Alexander Hartmann über die 50 Meter Brust aktuell Platz zwei, auf der 100-Meter-Strecke ist er sogar Jahresbester und führt die Rangliste an.

Im Training stehen jetzt noch härtere Einheiten an, um vor allem für die 100-Meter-Strecke die Tempohärte bis zu den Deutschen Meisterschaften zu verbessern.