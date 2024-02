Zwei Oberligisten hatten die Landesliga-Fußballerinnen des SV Alberweiler im Verbandspokal bereits aus dem Weg geräumt. Auch dem Regionalligisten TSV Neuenstein begegnete der SVA im Viertelfinale auf Augenhöhe, musste sich aber letztlich mit 3:4 (2:2) geschlagen geben.

„Eine bittere Niederlage“, ärgerte sich Spielertrainerin Leonie Schick. „Gerade am Anfang hat es richtig gut ausgesehen.“ Tatsächlich war von Beginn an keine Zurückhaltung bei den Gastgeberinnen gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner zu erkennen. „Wir wussten, dass Alberweiler kein normaler Landesligist ist und gestandene Regionalliga-Spielerinnen in seinen Reihen hat. Gerade zu Beginn haben sie uns mit ihrer Galligkeit und Körperlichkeit Probleme bereitet“, blickte Gästetrainer Thomas Kettner auf die Anfangsphase.

Für ihren guten Start belohnten sich die Alberweilerinnen auch direkt. Zunächst profitierten sie von einer Vorteilsauslegung des Unparteiischen Alexander Daiber in der eigenen Hälfte, sodass der Ball im Spiel blieb und bei Maren Jerg landete. Deren Schuss konnte die Gästetorhüterin noch parieren, den Abpraller versenkte dann aber Sturmkollegin Jennifer Röding. Der SVA blieb spielbestimmend. Doch immer wieder wurde der Ball zu früh und zu ungenau ins Angriffsdrittel gespielt.

Die Gäste, zuletzt zweimal in Folge aufgestiegen und derzeit Schlusslicht in der Regionalliga Süd, tasteten sich langsam in die Partie, verbuchten in ihrer Offensivstatistik aber zunächst nur zwei Eckbälle. Doch zwei weitere Standards sollten für die Wende reichen. Zweimal trat Neuensteins Rechtsaußen Franka Ziegler an. Beim ersten Mal verwandelte sie die Ecke direkt (1:1, 16.), beim zweiten Mal verlängerte Nadine Hilkert den Ball am ersten Pfosten noch leicht per Kopf (1:2, 24.). „Einmal kann das ja passieren, aber dass das zweite Tor fast gleich fällt, war schon bitter“, sagte Leonie Schick.

Doch Alberweiler antwortete prompt. Nach einem langen Ball von Tamara Würstle verloren Gästetorhüterin Elisa Mandarello und zwei Abwehrspielerinnen den Überblick, sodass Jennifer Röding freie Bahn hatte und den Ball ins leere Tor einschieben konnte. Das Spiel war nun ausgeglichen, wobei Neuenstein den strukturierteren Eindruck maxchte. Die beste Möglichkeit zur erneuten Führung hatte aber der SVA. Nach starker Vorarbeit von Jennifer Röding schloss Nina Seitz jedoch freistehend zu ungenau ab.

Der SVA startete etwas besser in den zweiten Durchgang und kam innerhalb kurzer Zeit zu drei Eckbällen. Nach Eckstoß Nummer drei legte Tamara Würstle den Ball für Lara Kutscher ab, die aber deutlich übers Tor schoss. Dann die Gäste: Zunächst vergab Larissa Nath eine hundertprozentige Kopfballchance (58.). Nur eine Minute später konnte die SVA-Abwehr den Ball nicht klären, sodass Franka Ziegler aus 16 Metern zum Abschluss kam. SVA-Torhüterin Pauline Renz hatte zwar die Fingerspitzen am Ball, konnte das 2:3 (59.) aber nicht verhindern.

Schon zwei Minuten später fast der Ausgleich, als Melanie Geiselharts Freistoß aus dem Halbfeld noch auf der Torlinie per Kopf geklärt werden konnte. Fortan tat sich der SVA schwer, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Zwei Distanzschüsse von Jennifer Röding blieben lange die einzigen Abschlüsse. Gefährlicher wurde es bei den Gästen. Zunächst vergab der TSV (83.), doch dann schloss Lorena Bürkle einen Konter zum 2:4 (85.) ab. Die Angriffsbemühungen des SVA wurden nur noch mjt 3:4, immerhin der schönste Treffer des Tages, belohnt. Tamara Würstle traf in der Nachspielzeit aus 25 Metern in den Winkel.

Während Neuenstein den ersten Einzug ins WFV-Pokal-Halbfinale in seiner Vereinsgeschichte bejubelte, ärgerte sich SVA-Spielertrainerin Schick über eine verpasste Chance: „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mit vielen Fehlpässen selbst das Leben schwer gemacht und einen hohen Aufwand betreiben müssen.“ Zudem habe sich dann das höhere Fitnesslevel beim Regionalligisten bemerkbar gemacht. Den zweiten Finaleinzug in Folge verpasste das Team um Schick, im Vorjahr noch als SVA-Zweite, in der Meisterschaft steuert die Mannschaft aber klar auf Titelkurs. Dort trifft der Spitzenreiter nach der Winterpause am kommenden Sonntag, 3. März, um 11 Uhr in der heimischen Hessenbühl-Arena auf den Tabellendritten TSV Albeck. Anstoß ist um 11 Uhr.

SV Alberweiler – TSV Neuenstein 3:4 (2:2). SVA: Renz – Kopf, Fuchs, Gaus, Bailer – Geiselhart, Würstle – Seitz (67. Schick), Kutscher – Röding, Jerg (67. Amzowski). Tore: 1:0, 2:2 Jennifer Röding (5., 27.), 1:1, 2:3 Franka Ziegler (17., 59.), 1:2 Nadine Hilkert (24.), 2:4 Lorena Bürkle (86.), 3:4 Tamara Würstle (90.+2). SR: Alexander Daiber (SV Sulmetingen). Z.: 200.