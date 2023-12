Büffelnachwuchs in den Hängleswiesen in Alberweiler

Obwohl sie erst in diesem Jahr „eingezogen“ sind, gehören sie schon zum Ortsbild: die Wasserbüffel auf den Hängleswiesen bei Alberweiler. Nach deren Ankunft im Mai kam erneut eine stattliche Festgemeinde zusammen, um den Nachwuchs der Büffelfamilie zu feiern. Zwei Büffelkühe waren trächtig angekommen und brachten im Oktober Kälber zur Welt. Bürgermeister Klaus-Wilhelm Tappeser und Bauamtsleiter Markus Lerch hatten nun zur Namensgebungsfeier an den Büffelstall eingeladen. Dies teilt die Gemeinde mit.

Die Aufgabe, Namen für die beiden Kälbchen zu finden, wurde den Kindern aus den Kitas Alberweiler und Aßmannshardt übertragen. Intensiv berieten die Kinder, am Ende kamen beide Gruppen zu einem Ergebnis: „Bruna“ und „Pinocchio“ fanden die größte Zustimmung der Findungskommissionen.

Nach der Ansprache von Tappeser und Dankesworten an Landwirt Manuel Fischbach, der sich um die Büffel kümmert, wurden die Namensschilder für „Bruna“ und „Pinocchio“ übergeben. Neben den Kindergartenkindern waren auch Eltern gekommen. Von einer „kleinen ökologischen Erfolgsgeschichte“ sprechen Tappeser und Lerch, die schon jetzt sichtbare Spuren zeigt: In kurzer Zeit entwickelte sich in den Hängleswiesen eine kleine Auenlandschaft. Die Büffel indes nehmen die Begeisterung, die ihnen entgegengebracht wird, mit stoischer Ruhe entgegen. Nach Ende der Feier ziehen sie, trotz eisiger Temperaturen, aus dem Stall hinaus, um erst einmal ein Bad zu nehmen.