Wer in einer Wellblechhütte lebt, hat im Vergleich zu manch anderem im Kiandutu Slum der Stadt Thika, nördlich von Nairobi, noch viel. Denn andere leben wortwörtlich in einem Loch in der Erde - um Material für Wände zu sparen, das sie sich nicht leisten können.

So schildert es Alexandra Senner, Vorsitzende des Fördervereins Jiamini aus Alberweiler, der vor Ort Waisenkinder unterstützt, auch dank Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Familie auch für Waisen wichtig

2024 feiert der Verein sein 10-jähriges Bestehen. „Das ist schon was Besonderes“, sagt Senner stolz. In dieser Zeit konnte sich der Verein vor Ort etablieren und manche Kinder durch ihre gesamte Jugend hindurch unterstützen.

Auch die Schuluniformen bezahlt der Verein. Im Durchschnitt gibt der Verein jeden Monat 40 Euro für die Bildung jedes Kindes aus. (Foto: Jiamini Förderverein )

Dabei leben die Waisenkinder weiter bei den Verwandten, die sie noch haben - oft Großeltern oder Onkel und Tanten - der Verein zahlt jedoch ihre Schulbildung und unterstützt sie auch im sonstigen Leben, wenn etwa jemand in der Familie krank wird. Die Familien verpflichten sich im Gegenzug zu einer gewaltfreien Erziehung.

Ganzheitliches Konzept braucht Zeit

„Man kann nur lernen und sich weiterentwickeln, wenn man ein gesundes Umfeld hat“, erklärt Alexandra Golms, Schriftführerin des Vereins. Das ganzheitliche und langfristige Konzept sei das, was den Verein ausmache. Die ersten Kinder, die Jiamini aufgenommen hatte, gehen mittlerweile aufs College.

„Unser Ziel ist, dass sie ein eigenständiges Leben führen können“, sagt Senner. „Das dauert einfach. Das ist wie mit eigenen Kindern: Das geht nicht von heute auf morgen.“

Verein vor Ort eng vernetzt

Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss, dass der Verein nur wenige Kinder aus dem Slum unterstützen kann, in dem 30.000 Menschen leben. Etwa 25 seien es in den letzten zehn Jahren gewesen. Die Auswahl trifft der Verein nach einer Empfehlung des Ältesten Rats des Slums, der besonders bedürftige Kinder an Jiamini weitergibt.

Das Fußballturnier ist immer ein Highlight für die Kinder des Zentrums. (Foto: Jiamini Förderverein )

Damit, und dadurch dass sie versuchen so viel wie möglich vor Ort einzukaufen und Leute aus der Region als Mitarbeiter zu gewinnen, hätten sie sich Respekt in der Gemeinschaft erarbeitet, sagt Senner.

Anfang des Jahres viel Geld für Bildung nötig

Der Verein ist auf Initiative von Sinja Stötzner aus Laiz (Landkreis Sigmaringen) entstanden, die für einen Freiwilligendienst in Kenia war und den Kindern helfen wollte. Ihr schloss sich Janina Senner an, die sie vor Ort kennenlernte, bald darauf entstand der Förderverein auf deutscher Seite in Alberweiler. Sinja Stötzner lebt mittlerweile fest in Thika und ist eine wichtige Verbindungsperson für den Verein.

„Jeder Cent des Geldes geht nach Kenia“, versichert Alexandra Senner. Aufwendungen hier in Deutschland werden in der Regel von den 35 Mitgliedern des Fördervereins selbst übernommen.

Weil es im Zentrum Strom gibt, können die Kinder dort auch nach Einbruch der Dunkelheit lernen. (Foto: Jiamini Förderverein )

Vor Ort ist das Geld besonders zu Jahresanfang wichtig: Dann beginnt in Kenia auch das Schuljahr und das ist teuer. Neben den Schulgebühren müssen auch die Schuluniformen und sogar die Prüfungen bezahlt werden. Und je älter die Kinder sind, desto höher die Schule, desto teurer wird das. Im Durchschnitt gibt der Verein 40 Euro im Monat für jedes Kind nur für den Bereich Bildung aus.

Jiamini ist eine eigene Familie

„Für uns ist das ein Herzensprojekt“, sagt Natascha Golms jedoch überzeugt. „Wenn man einmal dort war und die Kinder gesehen hat, das verbindet unheimlich.“ Sie kennen sie alle mit Namen, kennen ihre Schicksale und Probleme.

Ein Mal im Monat verschickt der Verein einen Newsletter mit Infos darüber, wie es den jungen Menschen geht, und ein Mal im Jahr nehmen sie Interessierte bei „Jiamini live“ mit der Kamera mit durch ihre Räume.

Die liegen in einem Haus aus Stein, zwar im Slum, aber mit fließendem Wasser und vor allem auch: Strom. Der ist etwa für die älteren Kinder besonders wertvoll: Ohne Licht könnten sie nach der Schule im Dunkeln nicht mehr Lernen oder ihre Hausaufgaben machen.

Dafür gibt es selbst zu Ferienzeiten extra eine Hausaufgabenbetreuung, aber auch viele weitere Aktivitäten wie ein Fußballturnier und eine gemeinsame Weihnachtsfeier. „Jiamini ist wie eine Familie“, fasst es Golms zusammen.