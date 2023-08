Aufstieg ist das Ziel

Der SV Alberweiler startet mit einem Auswärtsspiel beim TSV Albeck in die Saison 2023/24 in der Frauenfußball–Landesliga II (Anstoß: Sonntag, 11 Uhr). Für den SVA beginnt damit eine neue Zeitrechnung. Nach dem Rückzug des Regionalliga–Teams ist die vormalige „Zweite“ nun die „Erste“ (SZ berichtete). Als Saisonziel formuliert der Verein den Aufstieg.

Elf Zugänge verstärken Kader

Insgesamt elf Zugänge verzeichnete das Landesliga–Team des SV Alberweiler in der Sommerpause. „Alle haben sich perfekt eingefügt. Aber das war ja auch kein großes Thema, da fast alle den Verein in– und auswendig kennen“, sagt Spielertrainerin Leonie Schick, die gemeinsam mit Joachim Graf und Uwe Klapper das Trainerteam des SVA bildet.

Allein neun der elf neuen Spielerinnen gehörten in der vergangenen Saison Alberweilers Regionalliga–Kader an, auch Luisa Daikeler (zuletzt Florida Atlantic University) hat dort schon für den SVA gespielt. Der einzige externe Zugang ist Jennifer Röding (zuvor FC Schweinfurt), die schon Anfang Mai zum SVA gestoßen ist. Demgegenüber stehen drei Abgänge.

Aufstieg kein Selbstläufer

Mit der Vorbereitung ist Schick absolut zufrieden gewesen. „Auch wenn einige Spielerinnen urlaubsbedingt temporär nicht mittrainiert haben, hat die Mannschaft insgesamt voll mitgezogen und ist gut drauf“, sagt die 27–Jährige. „Alle sind voll motiviert und fiebern dem Ligastart entgegen.“ Die Generalprobe in der zweiten Runde des WFV–Pokals gegen den Landesliga–Aufsteiger SV Mietingen (9:0) lief ergebnistechnisch perfekt für den SVA. „Spielerisch ist noch Luft nach oben, auch in puncto Chancenauswertung. Ansonsten war das ein sehr guter Auftritt“, so Schick.

Durch die Zugänge sei der Kader nochmals viel stärker geworden. „Das klare Ziel ist der Aufstieg. Der wird aber kein Selbstläufer“, sagt die SVA–Spielertrainerin. „Alle Teams wissen ja, dass wir uns verstärkt haben und viele werden entsprechend defensiv gegen uns spielen. Wir müssen jedes Spiel voll konzentriert angehen und werden die Konkurrenz keinesfalls unterschätzen.“ Härtester Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft sei der TSV Sondelfingen. Der hatte in der Vorsaison den Aufstieg erst in der Relegation verpasst.

Nicht zu unterschätzender Auftaktgegner

Auch der Auftaktgegner TSV Albeck ist laut Schick nicht zu unterschätzen. „Vergangene Saison waren es zwei enge Spiele. Der TSV hat mit Selina Rittlinger eine sehr gefährliche Stürmerin. Es ist ein gutes, kompakt agierendes Team, dass niemals aufgibt“, erläutert Schick.

„Wir werden in der Favoritenrolle sein, der wollen wir auch gerecht werden. Es ist das klare Ziel, mit einem Sieg zu starten und dementsprechend werden wir das Spiel angehen.“ Definitiv fehlen werden Lisa Sock (Urlaub) und Luisa Daikeler (verletzt).

SV Alberweiler: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Jennifer Röding (FC Schweinfurt), Tamara Würstle, Theresa Hauler, Nina Seitz, Julia Kopf, Maren Jerg, Katharina Rapp, Lara Kutscher, Lisa Sock, Pauline Renz (alle ehemalige Regionalliga–Mannschaft), Luisa Daikeler (Florida Atlantic University).

Abgänge: Yvonne Hagmeyer (VfL Munderkingen), Leticia Schäfer (FSV Waldebene Stuttgart), Florine Hartnegg (pausiert); Ex–Regionalliga–Mannschaft: Tigidankay Bah, Lina Käppeler, Hanna Michalsky, Maria Seemann, Sabrina Kraus (alle 1. FC Heidenheim), Laura Bozenhardt, Laureta Temaj (beide VfB Stuttgart), Jana Erdle (studienbedingt), Svenja Kunz, Caitlin Bolinger (alle TSV Tettnang), Vera Ellgass (SPG Altach/Vorderland), Ines Husic (Ziel unbekannt), Leonie Schmidle (Ziel unbekannt), Anna–Lena Volles, Svenja Volles (beide FC Sonthofen), Pia Landsbeck (studienbedingt ein Jahr nach London), Solveig Schlitter (studienbedingt/SV Weinberg 67).

Trainer: Leonie Schick, Joachim Graf, Uwe Klapper (zuvor Leonie Schick, Laura Henle, Joachim Graf, Uwe Klapper).

Vorjahresplatzierung: 3. (da noch als SVA II).

Saisonziel: Aufstieg.

Meisterschaftsfavorit: TSV Sondelfingen.