Aktuelles von der Altlaupheimer Blasmusik

Am Sonntag, 15. Oktober, trafen sich die Musikerinnen und Musiker der Altlaupheimer Blasmusik mit Partner und Freunden am Stadtbahnhof in Laupheim. Pünktlich um 8 Uhr ging es mit dem Doppeldecker Bus der Firma Bottenschein los.

Nach anderthalbstündiger Fahrt wurde eine Frühstückspause mit Kaffee, Butterbrezeln und leckerem Gebäck eingelegt. Anschließend ging die Fahrt weiter Richtung Besigheim am Neckar. Während des zweistündigen Aufenthalts, stand die Zeit jedem frei zur Verfügung.

Um 13.30 Uhr versammelte sich die Gruppe am Schiffsanleger der MS Weinkönigin. Es folgte eine Felsengartenfahrt auf dem Neckar, diese führte über Hessigheim, Mundelsheim, Benningen und Marbach.

Nach einer sehr schönen und musikalisch begleiteten Weinprobe bei den Weingärtnern in Marbach ging es dann um 18.30 Uhr wieder Richtung Heimat.