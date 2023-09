Aktuelles vom Seniorenclub Baustetten

Seit zehn Jahren wirken Erika Link und Pius Walser im Leitungsteam des Seniorenclubs Baustetten. Frau Link verlässt nun das Leitungsteam auf eigenen Wunsch. Neu hinzukommen wird Frau Magdalena Wörz.

Im Namen der Katholischen Kirchengemeinde Baustetten brachte Pfarrer Hermann am vergangenen Seniorennachmittag den beiden seine Wertschätzung entgegen. Dass so ein Amt in solch bewährter Weise geführt werde, dazu bedürfe es ein gutes Herz, Lebensfreude und Verstand.

Herrn Walser dankte Pfarrer Hermann für sein Engagement über all die Jahre, seine Verlässlichkeit, seine „ruhige, kundige Hand“, mit der er die Geschicke des Seniorenclubs im Team leite und ihm auch noch weiterhin treu bleibe. Bei Frau Link spüre man, dass es ihr „eine Herzensangelegenheit“ sei, im Leitungsteam für den Seniorenclub Verantwortung zu übernehmen, und sich hier „treu, unaufgeregt und liebevoll“ einzubringen.

Dass diese Initiative des Seniorenclubs im nächsten Jahr sein 50-jähriges Jubiläum begehen darf, sei dem ehrenamtlichen Wirken von Personen wie Pius Walser und Erika Link zu verdanken, die sich in den Dienst einer Gemeinschaft stellen und Verantwortung übernehmen.