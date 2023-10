Aktuelles vom Laupheimer Fotokreis

Sehr früh aufstehen musste man, wenn man am LFK-Jahresausflug 2023 teilnehmen wollte. Der Treffpunkt war diesmal um 8 Uhr an einem Samstag vor dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen.

Heute zählt das weitläufige Gelände zum Biosphären-Zentrum Schwäbische Alb. Mit einem Bus ging die geführte Tour über die etwa 40 Kilometer lange Ringstraße zu einigen Stationen, wie etwa einem umgebauten Aussichtsturm am ehemaligen Schießstand für Maschinenkanonen. Zwischen und an den einzelnen Stationen hatte der Tourguide eine Fülle von Informationen zu den ehemaligen und jetzigen Nutzungen der Einrichtungen parat.

In den kurzen Fußmärschen von den Bushaltestellen hin zu diversen Anlaufpunkten erschlossen sich einige Motive, sowie auch an den Stationen selbst.

Bei erträglichen Temperaturen und überwiegend sonnigem Wetter, erreichte die Gruppe schließlich den Ort Gruorn, von dem nach einer Umsiedlung Mitte der 1930er Jahre nur noch die Kirche und das Schulhaus übrigblieb.

Das Schulhaus ist heute eine Gaststätte und bot den Ausflüglern eine willkommene Pause und eine kleine Stärkung. Danach war es dann an der Zeit, den ehemaligen Truppenübungsplatz zu verlassen und der Bus fuhr zurück zum Ausgangspunkt.

Ein Spaziergang am Nachmittag (beim LFK fast schon selbstverständlich mit Kaffee und Kuchen) in das sogenannte Alte Lager bot sich für diejenigen an, die mehr wollten. Die früher einmal als Unterkünfte oder Verwaltungsgebäude genutzten Häuser und Baracken bieten heute eine große Anzahl von unterschiedlichsten Unternehmungen. So etwa neben dem Café mit Schokoladen- und Kaffeemanufaktur mehrere Wollgeschäfte, eine ungemein vielseitig duftende Seifenmanufaktur und, und, und. Wir können das Biosphärenreservat, sowie das Alte Lager als Ausflugsziel nur empfehlen.

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Christine Denzel. Ihr Organisationstalent und ihr unermüdlicher Einsatz für einen reibungslosen Ablauf, haben diesen Ausflug interessant und abwechslungsreich gemacht.