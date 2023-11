„Aktive und Sorgende Gemeinschaft Schemmerhofen“ - wie klappt inzwischen diese ehrenamtliche Arbeit in der Gesamtgemeinde?

Dazu trafen sich am 15.11.23 interessierte Mitglieder, einschließlich des Bürgermeisters Klaus Wilhelm Tappeser, im Rathaus Schemmerhofen. Rosemarie Seifert als Sprecherin des Organisationsteams der „Aktiven“ berichtete über die 38 Angebote, die seit 2021 in der Gemeinde angeboten wurden. Vorwiegend waren es Wanderungen in der Region mit so interessanten Zielen und Führungen wie z.B. der Rizzibrunnen in Risstissen oder das Schloss Warthausen. Aber auch Kreistänze, Bastelaktionen, Stadtführungen und Besuche von Veranstaltungen finden sich in den alle 14 Tagen stattfindenden Angeboten.

Seit Frühjahr 2023 gab es bei den „Sorgenden„ 13 Einsätze, deren Vermittlung problemlos klappte, berichtete Rese Pratzwich, die für das Helfertelefon zuständig ist. Mehrheitlich waren es Fahr-/Begleitdienste. Interessant waren die Berichte von zwei Helfern über ihre Hilfsangebote und Erfahrungen. Sie waren sich einig, dass neben der praktischen Hilfe immer auch die soziale Hilfe durch Zuwendung und Gespräch steht. So empfanden sie den Hilfseinsatz selbst als Bereicherung ihres Alltags.

Die ehrenamtliche Gruppe der „Aktiven und Sorgenden Gemeinschaft“ ist inzwischen beim Kompetenzzentrum Ehrenamt Caritas im Lebensraum der Caritas Biberach-Saulgau angegliedert und profitiert davon. Genauere Erklärungen zu Versicherungen, Spenden, Ehrenamtskodex gab Bärbel Mayer-Leger als Ansprechpartnerin der Steuerungsgruppe anstelle der verhinderten Caritasansprechpartnerin Ursula Döbele. Sie wies auch auf den Flyer und die Informationsveranstaltungen bei den örtlichen Seniorengruppen hin. In den angeregten Diskussionen, die sich vom informellen in den gemütlichen Teil des Abends zogen, zeigte sich, dass es sinnvoll ist, in Zukunft nicht nur akute Notsituationen, sondern vermehrt Angebote zu sozialen Kontakten (Vorlesen, kurzzeitige Betreuung, Begleitung zu Veranstaltungen, spazieren gehen,…) anzubieten. Dies würde die Vernetzung zwischen der Gruppe der Aktiven und Sorgenden noch mehr verbessern. Auch junge Familien können sich so mehr angesprochen fühlen.