Aktionen rund um den Tag der Schulverpflegung

Traditionell findet jedes Jahr der Tag des Schulverpflegung statt. Er ist für alle Schulen im Land die Gelegenheit, die Mensa in den Mittelpunkt zu stellen. Am Gymnasium Ochsenhausen nahm man sich dafür gleich vier Tage Zeit. Dabei ging es rund um das Thema „Vielfalt entdecken und schmecken“.

„Im Mittelpunkt des diesjährigen Tages der Schulverpflegung stand das Problem der Lebensmittelverwertung“, erklärt Marion Geiß. Als Mensakoordinatorin für das Schulzentrum Ochsenhausen ist es ihr seit Jahren ein großes Anliegen, die Schulgemeinschaft für gesunde und nachhaltige Ernährung zu sensibilisieren. „Viele Schülerinnen und Schüler brachten sich vier Tage lang in verschiedenen Projekten ein“, freut sich die Organisatorin der Aktion. Auch BeKi-Referentin Theresa Rohmer war am Gymnasium Ochsenhausen aktiv. Die freiberufliche Ernährungsfachkraft arbeitet im Rahmen der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung“ seit Jahren mit dem Caterer der Mensa am GO zusammen. Gemeinsam mit Unterstufenschülern entstanden so an einem Tag Apfelwaffeln, die in der Pause riesigen Absatz fanden. Und dass altes Brot nichts für den Mülleimer ist, erfuhren die Jugendlichen ganz nebenbei: Vesperboxen mit gerösteten Croutons luden zum Naschen ein.

Am letzten Tag der Veranstaltungsreihe genossen Lehrer und Schüler gemeinsam süße und gesunde Müslisnacks, die das Fair-Trade-Team der Schule zubereitet hatte.

„Dass eine Schulmensa für mehr steht als bloße Nahrungsaufnahme, kann man jedes Jahr bei uns am GO sehen“, freut sich Schulleiterin Elke Ray. „Dank der engagierten Zusammenarbeit von Mensakoordinationsstelle, BeKi-Referenten, Mensamitarbeiterinnen und Schülern gibt es jedes Jahr viel Leckeres, das nicht nur satt macht, sondern auch das Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Ernährung schärft.“