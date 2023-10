Am Samstag, 21. Oktober, fand das Herbstkonzert des Reinstetter Harmonika-Spielrings (RHS) unter dem Thema „Akkordeon meets Chor“ großen Anklang beim Publikum im herbstlich geschmückten Reinstetter Gemeindesaal. Der RHS empfing die Sänger*Innen des Chors Horizont aus Dettingen.

Für den musikalischen Auftakt des Abends in Reinstetten sorgte der Chor aus Dettingen unter der Leitung von Petra Maier. Die Sänger*Innen starteten mit dem Lied „My Lighthouse“. Nach einer sehr amüsanten Begrüßung der Vorständin Petra Lang ging es direkt weiter mit musikalischem Ohrenschmaus, wie „Der Mörder ist immer der Gärtner“ und „Seite an Seite“. Auch der Pianist Daniel Gräser gab in einem Instrumental von „Forrest Gump“ sein Können zum Besten. So war es für die Zuhörer ein sehr amüsanter und kurzweiliger Auftritt des Gast-Chores. Dieser bekam auch durch die geforderte Zugabe „Amen“ einen sehr schönen Abschluss.

Nach einer kurzen Umbau-Pause gestaltete das Orchester des RHS unter der Leitung von Julia Bixenmann den zweiten Teil des Konzertabends mit Stücken wie „Danza Kuduro“ und „HELP! ‐ The Beatles“. Zum bekannten Stück „She´s the One“ von Robbie Williams, das mit dem Gesang von Janine Bixenmann begleitet wurde, konnte der eine oder andere Zuschauer auch einen Gänsehaut-Moment erleben.

Der Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Mitspieler*Innen des RHS. So wurden dieses Jahr insgesamt 7 Mitspieler*Innen geehrt. Zum einen gab es Ehrungen vom Verein für die Spieler, die sich seit 15, 25 oder 35 Jahren am Vereinsleben beteiligen. Zum anderen gab es Ehrungen vom Deutschen Harmonika Verband (DHV) für fünf Jahre musikalisches Engagement, dieses Jahr für Johannes Ott geehrt. Für 15 Jahre wurden Carina Kiekopf, Verena Ertl und Franziska Mattes geehrt. Für 25 Jahre wurde Simona Klawitter geehrt. Und für 35 Jahre wurden Heike Schmid und Markus Gruber geehrt.

Das Orchester des RHS sorgte mit den Liedern „Game of Thrones“ und „Bon Jovi ‐ Rock me!“ und der darauf hin geforderten Zugabe „YMCA“, die zusammen mit dem Chor Horizont dargeboten wurde einen gelungenen Abschluss des Abends.

Das ganze Konzert fand sehr große Begeisterung beim Publikum, was der lang anhaltende Applaus bezeugte. So war es dieses Jahr wieder ein abwechslungsreicher und erfolgreicher Konzertabend des Reinstetter Harmonika-Spielrings.