Adventskonzert MV Oberessendorf

Am Sonntag den 10.12.2023 um 19.30 Uhr veranstaltet der Musikverein Oberessendorf e.V. zusammen mit der Jugendkapelle WOW sein Jahreskonzert in der Festhalle in Oberessendorf. Die beiden Dirigenten Sharon Gnann (Juka) und Florian Graf (MV) haben für Sie ein vielseitiges und abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammen gestellt. Es sind alle eingeladen zu den Stücken „Phoenix Overture“ und „Let it go from Frozen“ von der Jugendkapelle und „Einzug der Gladiatoren“, „Circus Fantasia“, „Annen Polka“, „My Dream“, „Gonna fly now“, „Pasadena“, „2nd Waltz“ und „New York 1927“ vom Musikverein Oberessendorf.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.