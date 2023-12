Adventskonzert Musikkapelle Oberopfingen

Zu Beginn zeigte das Vororchester Illertal-Rottal unter der Leitung von Theresa Erb und Tobias Kohler ihr Können. Danach stellte die Musikkapelle Oberopfingen die unterschiedlichen Facetten des Komponisten Thiemo Kraas in einem kurzen Portrait, mit den Stücken „Straight Fit“, „Imagasy“ und „Welt in Farbe“, vor. Nach der Pause blickte die Kapelle musikalisch und bildlich auf das Highlight des Jahres zurück - das Bezirksmusikfest 2023 unter dem Motto „Musik gewinnt“. Mit den Stücken „Unsere Reise“, „Bohemian Tequila“, „Freitag-Nacht-Party-Mix“, „Maxi Polka“, „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ sowie „So schön ist Blasmusik“ hat Dirigent Christian Kurz die passende Stückauswahl für das vergangenen Bezirksmusikfest getroffen und ließ die Zuhörer in der Festhalle Kirchdorf nochmals in schönen Erinnerungen an das grandiose Bezirksmusikfest erinnern. Anstatt beim veranstalteten Bezirksmusikfest den teilnehmenden Umzugsgruppen ein Gastgeschenk zu besorgen hat sich die Musikkapelle Oberopfingen dazu entschieden, das gesparte Geld einem guten Zweck zukommen zu lassen und überreichte an diesem Abend einen Scheck i. H. v. 1.100 Euro an Frau Link als Vertreterin aus dem Team der Spezialisierte Ambulanten Palliative Versorgung Biberach (sapv). Mit der Zugabe „Mentis“ ließ die Musikkapelle Oberopfingen den Abend ausklingen. Für 25 Jahre aktive Musikantenzeit wurde Michaela Notz geehrt.

Infos zur Musikkapelle Oberopfingen unter www.mk-oberopfingen.de