Adventskonzert „Im Himmelreich des Barock“

Gemeinsam mit ihrer Dirigentin Marion Weigele verbrachte das Kammerorchester Ochsenhausen einen rundum gelungenen Probentag in der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. Der Vormittag war für Stimmproben reserviert, dabei wurde das Orchester von Mirjam Seitz und Klaus Weigele unterstützt. Nach einer Führung durch die Landesakademie ging es am Nachmittag mit einer Tuttiprobe weiter, die Vorfreude auf das anstehende Adventskonzert am ersten Adventssonntag um 16.00 Uhr in der Basilika, bewährt als Abschluss des Weihnachtmarktes, aufkommen ließ.

Geplant ist dabei und geprobt wurde daher folgendes Programm: Antonio Vivaldis Sinfonia Nr. 1 gefolgt vom ebenso im italienischen Stil komponierten und zugleich bekannten wie beliebten Konzert für Viola und Orchester von Georg Philipp Telemann. Solist wird hier Jonathan Locher aus Ochsenhausen sein, der seit diesem Schuljahr das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur besucht. Für das Harfensolo im folgenden Solokonzert für Harfe und Orchester von Georg Friedrich Händel konnte die junge Biberacher Harfenistin Maria Hauptmann gewonnen werden; diese besucht derzeit das Musikgymnasium in Weimar.

Das Konzert wird ergänzt werden mit philosophischen Texten des Philosophen und Theologen Uwe Gurlt sowie Adventsliedern, die gemeinsam mit Kammerorchester und Publikum musiziert und gesungen werden, bevor zum Abschluss Corellis festliches Concerto grosso zur Weihnachtszeit erklingen wird. Weitere Hinweise zum Konzert findet man auf der Homepage des Kammerorchesters Ochsenhausen.