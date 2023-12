Adventskonzert des Musikvereins Steinhausen an der Rottum

Am Vorabend des ersten Advents fand das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Steinhausen an der Rottum statt. Dirigent Michael Pfaller stand dabei letztmalig am Dirigentenpult.

Den Abend eröffnete zunächst die Gemeindejugendkapelle unter der Leitung von Roland Merk. Neben „Counting Stars“ und „Euphoria“ erklang auch das bekannte „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Für ihren bravourös gemeisterten Auftritt gab es viel Applaus vom Publikum.

Mit dem Konzertmarsch „Venezia“ eröffnete dann der Musikverein Steinhausen klangvoll den Abend. Im Werk „Askania“ von Klaus-Peter Bruchmann wird die bewegte Geschichte der Burg Askanien musikalisch aufgegriffen. Mittelalterlich anmutende Choral-Melodien waren ebenso zu hören wie aufwühlende Kampfszenen. Vor der Pause stand noch das Werk „Fiskinatura“ von Thiemo Kraas auf dem Programm. Mit prägnanter Rhythmik, vielen Taktwechseln und auch schönen lyrischen Melodien wird hier die Verbindung von Mensch und Natur bei Fischen im Allgäu thematisiert. Im Anschluss wurde das Publikum mit dem anspruchsvollen Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehár sowie der bekannten „Annen-Polka“ von Johann Strauß (Sohn) nach Wien entführt. Freunde von Filmmusik kamen anschließend mit dem Medley „James Bond 007“ voll auf ihre Kosten. Dabei erklangen neben dem James-Bond-Motiv auch Melodien wie „Goldfinger“ oder „For Your Eyes Only“. Den Schlusspunkt setzte dann das Stück „Simply The Best“, bei welchem die Sängerin Carina Kienle und der Saxophon-Solist Jonas Borner glänzen konnten.

Die Dankesworte der Vorsitzenden Carina Kienle richteten sich am Ende des Konzertabends vor allem an den Dirigenten Michael Pfaller, der nach acht engagierten Jahren den Taktstock Ende des Jahres abgeben wird. Nachdem er mit viel Applaus und einem Geschenk verabschiedet wurde, erklangen noch die Zugaben „Eine letzte Runde“ sowie der „Fliegermarsch“.