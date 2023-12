Adventskonzert des Musikvereins Oberessendorf

Am 10. Dezember um 19.30 Uhr hatte die Jugendkapelle WOW auf der Bühne Platz genommen und Vorstand Christian Branz begrüßte die Zuhörer in der weihnachtlich dekorierten Festhalle. Mit dem Stück „Phoenix Overture“ von B. Yeo eröffnete die Jugendkapelle mit ihren 40 Mitgliedern unter der Leitung von Sharon Gnann den Konzertabend. Mit Melodien aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin“ wurden die Zuschauer anschließend mit „Let it go from Frozen“ von H. Esplo in die Wunderwelt von Anna und Elsa entführt. Nach reichlichem Applaus musizierten als Zugabe die Jungmusikanten gemeinsam mit den Musikern des MVOs den Marsch „Brandenburg Gate“ und brachten die Festhalle eindrucksvoll zum Klingen.

„Manege frei“ hieß es dann für die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Oberessendorf, die mit dem Marsch „Einzug der Gladiatoren“ von J. Fucik und „Circus Fantasia“ von M. Götz ihren Konzertteil eröffneten und das Publikum mit in die faszinierende Zirkuswelt nahmen. Mit der „Annen Polka“ von Joh. Strauß zeigte Florian Graf dann mit seinen Musikern, wie gut sie sich doch in der kurzen Zeit seit September aneinander gewöhnt hatten. Die Tempowechsel und Interpretationen des Dirigenten wurden vom Orchester hervorragend umgesetzt. Mit dem Solostück „My Dream“ von P. Leitner endete der erste Konzertteil. Patrick Wohlhüter sorgte hier mit seinem Flügelhornsolo in Kombination mit den anderen Registern für gefühlvolle musikalische Klänge.

Nach der Pause wurden Musiker geehrt und Werner Wohlhüter und Klaus Nußbaumer für langjährige Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt (siehe Bild).

Das für die Zuhörer kurzweilige und abwechslungsreiche Programm wurde anschließend mit „Gonna fly now“ von M. Somadossi zum Film „Rocky“ fortgeführt, bevor mit „Pasadena“ des Komponisten J. de Haan die amerikanische Stadt musikalisch vorgestellt wurde. Im Anschluss erklang als Kontrast mitreißend die bekannte Melodie des „2nd Waltz“ von D. Shostakovic. Bis zum letzten Stück „New York 1927“ von W. Barker zeigte sich die musikalische Spielfreude des Vereins mit ihrem Dirigenten und so wurden die aufregenden Geräusche der Großstadt mit Melodien des Blues ausgezeichnet musikalisch präsentiert. Nach begeistertem Applaus musizierten Florian Graf und die Musiker den Marsch Arena classics von A. Bösendorfer und auch My Dream wurde nochmals als stimmungsvoller Abschluss gespielt.