Unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll erklangen beim diesjährigen Adventskonzert des Biberacher Harmonikaorchesters sehr festliche Stücke in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit mit dem Solisten Martin Kiebler an der Orgel. Trotz sehr winterlichen Verhältnissen hatten es viele Zuhörer in die Kirche geschafft.

Das „Präludium und Fuge in a-moll“ stimmte die Zuhörer dynamisch akzentuiert in den Abend ein und gelang das anschließende „Intermezzo Sinfonico“ sehr schön im Klangbild. „Wir eilen“ von Johann Sebastian Bach reihte sich in diesen adventlichen Auftakt mit viel Esprit und schnellen Läufen ein.

Fast sphärisch erklang „Vieille Chanson“ aus den „Drei Impressionen“ von Paul Kühmstedt zum Teil verhallend und wieder dynamisch ansteigend mit schöner Paukenunterstützung. Mit der „Sinfonia in C“ von J.S. Bach kam ein Stück zur Aufführung, das kantatengleich gekonnt durch die Stimmen wanderte. Beim „Marche Eligiaque“ von Felix Alexandre Guilmant zog der Solist Martin Kiebler alle Orgelregister, um diesen übersetzt „seufzenden“ oder „klagenden“ Marsch dynamisch mit viel Feingefühl erklingen zu lassen. Das Orchester unterstützte ihn dabei in vielen Passagen. Ein fließendes, harmonisches „Jesus bleibet meine Freude“, ebenfalls eine Bach Kantate, erfüllte den Kirchenraum mit seiner malerischen Weise.

Den Höhepunkt des Konzerts bildete der 1. Satz des „Orgelkonzerts Nr. 2 in g-moll“ von Josef Gabriel Rheinberger. Solist Martin Kiebler zeigte in einem prächtigen Klangvolumen sein Können auf der Königin der Instrumente zusammen mit dem Akkordeonorchester. Alle von ihm arrangierten Elemente von Orgel und Orchester griffen wunderbar ineinander und gelangen auf höchstem musikalischem Niveau und mit großer Fingerfertigkeit sowie der Unterstützung der Basselemente gespielt mit Fußpedalen an der Orgel. Das „Biberacher Pastorale“ beschloss traditionell das Adventskonzert.

Als Dankeschön ernteten die Dirigentin, der Solist und das Orchester einen großen Applaus auch von Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer, die ebenfalls gekommen waren. Erspielte Spenden gehen an die Missionsstation Ndanda in Tansania.