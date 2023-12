Adventsfeier mit VdK Ortsverband Maselheim

Trotz der Schneemassen und widriger Verkehrsverhältnissen kamen die Gäste zahlreich in das festlich geschmückte Gemeindehaus Sulmingen, um das 75-jährige Bestehen des VdK Ortsverbandes und die stimmungsvolle Adventsfeier zu feiern.

Nach der Begrüßung durch Schriftführerin Ulrike Feldt für den erkrankten Vorsitzenden Robert Schafitel folgte ein Grußwort der stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Gabriele Kübler. Sie blickte auf 75 Jahre Ortsverband und lobte die Vorstandschaft für die geleistete Arbeit.

Bürgermeister Marc Hoffmann sprach anschließend wohlwollende Worte und bedankte sich für die Gemeinde für die geleistete Arbeit für die Mitglieder, aber auch innerhalb der Gemeinde. Als Anerkennung überreichte er einen Geldbetrag und einen Gemeindesekt. Er bot an, den VdK wo nötig zu unterstützen und immer ein offenes Ohr für dessen Anliegen zu haben.

Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen folgte die von Ulrike Feldt erstellte PowerPoint Präsentation mit Zahlen und Fakten seit der Gründung vor 75 Jahren. Aufgefallen ist, dass in Maselheim drei Josef die Gründung vollzogen haben: Josef Leitte, Josef Niederer und Josef Schlachter. Im ehemaligen OV Sulmingen waren die Männer der ersten Stunde Alfons Ruf, Lorenz Hagel, Franz Braunger und German Oelmaier. Auffallend ist auch, dass in Maselheim mit Robert Schafitel in 75 Jahren erst der vierte Vorsitzende im Amt ist.

Nach einer kurzen Pause folgte der besinnliche Teil des Nachmittags, durch den Monika Wagner führte, unterstützt von Franz Klöble und Albert Härle. Die Gäste wurden mit schwäbischen Geschichten, weihnachtlichen Gedichten und Sprüche unterhalten und zum gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder eingeladen.

Die Feier endete mit einem leckeren Essen. Der Dank galt den mitwirkenden Gästen und allen fleißigen Händen der Vorstandschaft mit den besten Wünschen für das Neue Jahr.