Adventsbazar Wohnpark St. Klara Schemmerhofen

Winterweihnachtsstimmung! Am Samstag, 25. November, begann es pünktlich zu Beginn des Adventbazars des Fördervereins Wohnpark St. Klara Schemmerhofen zu schneien. Vielfältig war das Angebot für die zahlreich erschienenen interessierten Käuferinnen und Käufer. Neben Weihnachtsgebäck, gab es eine große Anzahl von Gestecken und Adventskränzen, aber auch Deko wie kunstvoll gefaltete leuchtende Sterne, Marmeladen, Kissen und Vieles mehr. Auch die BewohnerInnen des Pflegeheims St. Klara boten ihre Werke, die in den letzten Wochen gebastelt wurden, zum Kauf. Hübsche Kerzenleuchter und Steine mit unterschiedlichen Motiven in Serviettentechnik hergestellt und manch anderes fanden ein neues Zuhause. Der angebotene Glühwein wärmte, wurde doch die Ware im Freien angeboten. So war der Bazar auch 2023 wieder ein voller Erfolg: die BewohnerInnen im warmen Foyer hatten durch den Verkauf eine schöne Abwechslung, sahen viele Menschen und bekamen vermehrt Besuch; die Mitarbeiterinnen im Verkauf konnten mit den Einnahmen wieder die Kasse füllen. So können 2024 wieder Projekte des Wohnparks St. Klara finanziell unterstützt werden.

