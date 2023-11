Adonia-Herbsttour 2023 in der Gigelberghalle

70 Jugendliche zeigten in einer fulminanten Vorstellung die spannende Bibelgeschichte des reichen Hiob, der alles verlor und am Ende vielfach belohnt wurde. Nach nur vier Tagen Probecamp traten Chor, Band und Schauspieler zu ihrem ersten Konzert der Adonia-Herbsttour 2023 auf.

Hiob, in der Neuzeit, hat gerade sein neues Hotel eröffnet, geheiratet und befindet sich mit seiner jungen Frau in den Flitterwochen, als eine Explosion das Hotel dem Erdboden gleichmacht. Das Unglück nimmt seinen Lauf: Zuerst verlässt ihn seine Frau, dann seine Freunde und schließlich die Gesundheit. Nichts ist mehr übrig, die Bushaltestelle wird sein Zuhause. Nur sein treuer Bediensteter James steht ihm noch zur Seite. Und dennoch, Hiob lässt nicht ab von seinem Glauben an den einen sorgenden und liebevollen Gott, der nun seine Treue belohnt und Hiobs Leiden beendet: die Versicherung bezahlt den Neubau des Hotels, Hiobs Frau kehrt mit seinem neugeborenes Kind zurück. Die große Eröffnungsparty ist der Start für einen unbeschwerten Neubeginn.

Das zumeist junge Publikum war begeistert. Der Chor hatte nicht nur die 13 Lieder, sondern dazu die passenden Bewegungen präzise einstudiert. Die Musiker der Band schufen im typischen Adonia-Sound die Basis der Inszenierung. Die jungen Solisten und Schauspieler sorgten für Gänsehautmomente und traten außergewöhnlich souverän und professionell auf. Umso erstaunlicher, wenn man die äußerst kurze Probezeit betrachtet. Die eindringlichen Choreografien, die ausgeklügelten Lichteffekte, die phantasiereiche Inszenierung machten diese Vorführung zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Zuschauer. Dass die Gigelberghalle sogar auf der Empore bis auf den letzten Platz besetzt war, zeigt die wachsende Begeisterung, die die Adonia-Konzerte Jahr für Jahr auslösen.

Die Veranstalter, die Gemeinden der evangelischen Allianz Biberach, das Sozialwerk Biberach und die Jugendorganisation Adonia, zeigten sich hochzufrieden und planen schon das nächste Konzert im Herbst 2024. Die 70 Teenager sowie das Adonia-Team übernachteten bei Biberacher Gastfamilien und setzten am folgenden Morgen ihre Tournee in Oberschwaben fort.