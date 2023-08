„Ade Ummendorf, Moin Pellworm!“

Am letzten Juli–Wochenende haben sich die Musizierenden des Blasorchesters des Musikvereins Ummendorf auf den Weg zur diesjährigen Konzertreise auf die kleine Nordseeinsel Pellworm gemacht.

Nach der Abreise mit dem Reisebus am Donnerstagabend wurde am Freitagmorgen ein Zwischenhalt in Hamburg eingelegt, um bei einer Hafenrundfahrt allerlei Wissenswertes und Interessantes über diesen (sowohl historisch als auch aktuell) bedeutsamen Teil der Stadt zu erfahren. Nach der Überfahrt vom Nordstrand mit der Fähre auf die Insel Pellworm bekam jeder das wichtigste Fortbewegungsmittel, das Fahrrad. Abends ließ man den anstrengenden Anreisetag bei einem Grillabend in geselliger Runde ausklingen.

Der Samstag stand allen dann zur freien Verfügung und man konnte mit dem Fahrrad die Insel und die außergewöhnliche Landschaft erkunden, in den Strandkörben und Gesellschaft von unzähligen Schafen „chillen“ oder bei einer Bootstour die Seehunde auf den Sandbänken vor der Insel bestaunen. Am Abend kamen dann viele interessierte Pellwormer und andere Touristen an den Hafen und bestaunten das Open–Air Konzert des Blasorchesters des Musikvereins unter der Leitung von Dirigent Matthias Hänle. Er hat wieder in gewohnt professioneller Art und Weise ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und es war den Besuchern anzusehen, dass dieses Konzert etwas Besonderes und Einzigartiges auf dieser Insel ganz im Norden von Deutschland war. Nach tobendem Applaus wurde am Hafen dann noch bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert, bevor sich alle wieder auf den Weg in die jeweilige Unterkunft machten.

Am Sonntag fand auf Pellworm das Hafenfest statt, welches der Musikverein mit typisch süddeutscher Unterhaltungsmusik umrahmte. Auch Petrus wollte sich am Auftritt beteiligen und bescherte den Musizierenden neben von heftigen Sturmböen umgeworfenen Notenständern auch plötzlich einsetzende Regenschauer. Nach ihrem Auftritt konnten die Musiker*innen dann kulinarische Köstlichkeiten der Nordsee probieren. Abends wurde der Hafen zu einer Disko umfunktioniert und es wurde mit den Pellwormern zusammen getanzt und gefeiert. Nach einer kurzen Nacht verabschiedete sich der Musikverein am Montag früh morgens von Pellworm und der Bus machte sich auf die lange Heimreise zurück nach Oberschwaben.