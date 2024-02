Die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht hat ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstag bei Achstetten. Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige um 6.45 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Landstraße 265 von Laupheim kommend in Richtung Achstetten unterwegs. Dort fuhr er in den Kreisverkehr am Zubringer zur B30 ohne anzuhalten. Dabei übersah er eine 29-Jährige mit ihrem Audi Q3. Die Frau fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Der 27-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzungen machte laut Polizei zunächst niemand geltend. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Da die 29-Jährige im Laufe des Tages Schmerzen verspürte, begab sie sich in ärztliche Behandlung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Auf den 27-Jährigen kommt eine Anzeige zu.